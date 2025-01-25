Gazze'de ikinci esir takası! Hamas 4 İsrailli rehineyi serbest bıraktı

25 Ocak 2025 12:22 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 12:42

Hamas ile İsrail arasında yapılan esir takası anlaşmasının birinci aşamasının ikinci bölümü kapsamında, Gazze'de tutulan 4 İsrailli kadın esir, Filistin Meydanı'nda Kızılhaç'a teslim edildi.

Bir yıldan fazla süredir devam eden çatışmaların ardından İsrail-Hamas arasındaki ateşkes geçtiğimiz hafta yürürlüğe girdi. Gazze​ Şeridi'nde 19 Ocak'ta başlayan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında ikinci takas süreci gerçekleştirildi. Hamas​'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Gazze şehrinin kalbindeki Filistin Meydanı'nda 4 İsrailli​ kadın askeri, Kızılhaç yetkililerine teslim etti.

REHİNELER İSRAİL'E DOĞRU HAREKET ETTİ

Meydanda kurulan sahnede bir El Kassam Tugayları mensubu ile bir Kızılhaç yetkilisi belge imzaladı. Esirler, Kızılhaç aracına bindirilerek İsrail'e doğru hareket etti. Esirlerin önce İsrail-Gazze sınırına yakın bir askeri tesise götürülmesi ve buradaki ilk sağlık kontrollerinin ardından hastaneye sevk edilmeleri, daha sonra aileleriyle bir araya gelmeleri planlanıyor. İsrail’in ise 200 Filistinliyi serbest bırakarak Kızılhaç ekiplerine teslim etmesi bekleniyor.

İLK GÜN 3 İSRAİLLİ İLE 90 FİLİSTİNLİ TAKAS EDİLMİŞTİ

Öte yandan ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'ta İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli karşılığında Gazze'deki 3 İsrailli esir serbest bırakılmıştı.