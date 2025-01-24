Dünya gündemine damga vuran anlardı! Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölürken oturduğu koltuk ve askeri yeleği

24 Ocak 2025 10:47 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 11:19

İsrail'in saldırıları sırasında 'tesadüfi' bir şekilde öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın giydiği askeri yelek ve yaralı halde oturduğu koltuk Refah'ta bulundu. Sinvar'ın öldürüldüğü yerdeki enkazın en üstünde bu eşyalar bulunuyor.

Refah Sınır Kapısı'nın yönetimi için İsrail'den ket: Şin Bet onayı yoksa izin de yok!

Refah Sınır Kapısı'nın yönetimi için İsrail'den ket: Şin Bet onayı yoksa izin de yok!

İsrail'in düzenlediği suikast saldırısında hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ardından Hamas liderlerinden Yahya Sinvar yerine geçmiş, İsrail'in her yerde aradığı Sinvar, saldırılar sırasında 'tesadüfi' bir şekilde öldürülmüştü. Sinvar'ın son anları dronla kayıtla geçmiş, görüntüler kısa sürede tüm dünyaya yayılmıştı. O anlarda Sinvar'ın bir koltukta yaralı halde oturduğu görülmüştü.

ASKERİ YELEĞİ VE O KOLTUK BULUNDU

Gazze Şeridi​'nin güneyindeki Refah​'ta çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden eski Hamas​ siyasi büro başkanı Yahya es-Sinvar'ın giydiği askeri yeleği ve hayatını kaybetmeden önce yaralı olarak oturduğu koltuğun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bulunduğu bildirildi.

'TESADÜFİ ÖLÜM'

Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas, ''kendisini çevreleyen güvenlik çemberinin sadece iki ya da üç kişiyle sınırlı olması nedeniyle acil bilgilere ulaşma çabalarına engel olduğunu'' açıklayarak liderlerinin ölümünü duyurmuştu.

İsrailli yetkililer ise ordunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Tel es-Sultan Mahallesi’nde üç militanın hedef alınması sırasında yanlışlıkla öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattığını duyurmasının ardından Yahya el-Sinvar'ın öldüğünü doğrulamış, güvenlik kabinesi üyeleri ise yaptıkları toplantıda Sinvar'ın büyük olasılıkla öldürüldüğünü bildirmişti.

YAHYA SİNVAR​'IN SON ANLARI

İsrail, Hamas lideri Yahya Sinvar’ın ölmeden önceki son anlarına ait dron görüntülerini paylaşmıştı. Sinvar'ın yaralı bir şekilde bir koltukta oturduğu görülürken kendisine yaklaşan drona elindeki cismi fırlattığı görülmüştü.

İngiliz Guardian gazetesi görüntüleri verirken Sinvar'ın, İsrail'in sürekli olarak gösterdiği gibi bir sığınakta saklanmak yerine, Refah'ta İsrail güçleriyle savaşırken öldürüldüğünü yazmıştı.

ABD'li New York Times ise görüntüyle ilgili detaylı bilgi paylaşmıştı:

"Oda, Gazze'nin güneyindeki Rafah'ın Tel al-Sultan semtindeki bir konut binasının ikinci katında. Görüntüde odanın duvarlarında ağır hasar olduğu görülüyor bu kısa süre önce bir patlama meydana geldiğinin işareti. Times görüntüleri bağımsız olarak doğrulayamasa da odanın yeri Sinvar'a çok benzeyen bir adamın cesedini gösteren daha önceki fotoğrafların bulunduğu yerle uyuşuyor."