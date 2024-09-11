Gazze'de İsrail askerlerini taşıyan helikopter düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı

11 Eylül 2024 11:42 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 11:44

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde İsrail askerlerini taşıyan bir helikopterin düştüğü bildirildi. Kaza sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Refah bölgesinde, "yaralanan bir askeri hastaneye taşımak için inmeye çalışan bir helikopterin düştüğü" belirtildi. 2 ÖLÜ, 7 YARALI Düşen helikopterdeki 2 askerin öldüğünü, 7 askerin de yaralandığı aktarılan açıklamada, yapılan ön incelemeye göre helikopterin düşmesinin “düşman ateşinden” kaynaklanmadığı ileri sürüldü. Yaralanan askerlerin hastaneye kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. İlgili Haberler İsrail bu kez de Suriye'ye bombalar yağdırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail'den en çirkin katliam! Gazze'de çadırları vurdu, hepsi kumların altına gömüldü: Onlarca ölü ve yaralı var