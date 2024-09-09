İsrail bu kez de Suriye'ye bombalar yağdırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

09 Eylül 2024 12:12 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 12:17

İsrail, Suriye'nin Hama kırsalına bombalar yağdırdı. Hava saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi ise yaralandı.

İsrail, 10 ayı aşkın süredir Gazze'ye bombalar yağdırırken bu kez namluları Suriye'ye çevirdi. Suriye'nin Hama kırsalındaki bölgeye dün gece hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, 14 kişinin ölümüne neden oldu. Saldırıda 43 kişi ise yaralandı.

İsrail, askeri tesisleri vurduğunu açıklarken Suriyeli bir askeri kaynak, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellediğini bazılarını da düşürdüğünü söyledi.

2011'DEN BERİ ASKERİ NOKTOLAR HEDEFTE

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.