İsrailli vekilden kan donduran açıklama! Tarih verdi: Gazze gibi olacak

09 Eylül 2024 10:53 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 10:54

İşgalci İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun Likud partisinden milletvekili olan Nissim Vaturi, kan donduran sözlere imza attı. İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmanın "birkaç gün içinde" tam kapsamlı bir savaşa dönüşebileceğini söyleyen Vaturi, "Dahiyeh, Gazze gibi olacak, başka bir seçenek yok" dedi.

İşgalci İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ediyor. Her gün bölgeden katliam yapan İsrail güçlerinin hedefinde Cibaliye Mülteci Kampı vardı. Kampa gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğin bildirildi. İsrail'in saldırılarına anından karşılık veren Hizbullah ise İsrail’e 50 roket fırlattığını duyurdu. Bölgede saldırılar tüm şiddetiyle devam ederken Netanyahu'nun Likud partisinden milletvekili olan Nissim Vaturi'den skandal bir açıklama geldi.

HAVA VE KARA HAREKATI ÇAĞRISI YAPTI

İsrail'in Kan televizyonuna konuşan Vaturi savaş için önerilerini söyledikten sonra beş günlük önleyici hava bombardımanı ve ardından da kapsamlı bir kara harekatı çağrısından bulundu.

"BAŞKA YOLU YOK!"

Netanyahu'nun da kendisi gibi düşündüğünü öne süren Vaturi, kan donduran sözlere imza attı ve "Dahiyeh Gazze gibi olacak, başka yolu yok" ifadelerini kullandı.

"EĞER ANLAŞMAZ SAĞLANAMAZSA..."

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da bir anlaşmaya varılmadığı takdirde kuzeyde savaşacaklarına dair bir açıklama yapmıştı.