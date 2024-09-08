İsrail'e sınır kapısında saldırı şoku! Kamyondan inip mermi yağdırdı

08 Eylül 2024 11:59 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 12:53

İsrail İle Ürdün arasındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu yaralanan 3 İsraillinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tel Aviv'de 500 bin kişiden Netanyahu'ya çağrı: Hemen ateşkes

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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile Ürdün arasında bulunan Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı üzerinde silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Kral Hüseyin Sınır Kapısı üzerinde kamyondan inen birinin bir anda güvenlik güçlerine ateş açtığı kaydedildi.

Saldırı sonucu yaralanan 3 İsraillinin hayatını kaybettiği, saldırganın ise olay yerinde etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

BOMBA ŞÜPHESİYLE İNCELEME YAPILDI

Ayrıca, saldırganın indiği kamyonda "bomba olması şüphesi" ile inceleme yapıldığı ifade edildi.

İsrail devlet televizyonunda yayınlanan ilk haberde, İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda düzenlenen silahlı saldırıda ikisi ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığı belirtilmişti.