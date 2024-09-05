Gazze'deki İsrail saldırısında ölen İsrailli esirlerin görüntüleri ortaya çıktı

05 Eylül 2024 00:59 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 01:02

İsrail'in saldırısında öldüğü ortaya çıkan İsrailli esirlerin Netanyahu'ya ateşkes çağrısında bulundukları görüntülerini Kassam Tugayları yayımladı. İsrail'in bombardımanına sürekli maruz kaldıklarını ve bu sebeple 10 kez yer değiştirmek zorunda kaldıklarını belirterek Netanyahu yönetimini başarısızlıkla suçladı.

Kassam Tugayları Telegram üzerinden 1 Eylül'de cesetlerine ulaşılan İsrailli esirlerin görüntülerini yayımladı. İsrailli esirler Alexander Lobanov ve Carmel Gat'ın görüntülerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alarak ateşkes yapmamak için uğraştıklarını söyledi.

Kassam Tugayları tarafından tutulan esirler İsrail bombardımanında ölmemek için 10 kez yer değiştirdiklerini açıkladı ve İsrail halkına da çağrı yaptı.

1 EYLÜL GAZZE ŞERİDİNDE CESETLERİNE ULAŞILDI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 334 gündür devam ederken, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, 1 Eylül'de Gazze Şeridi’nde cesetlerine ulaşılan İsrailli esirler Alexander Lobanov ve Carmel Gat’ın ölmeden önceki görüntülerini yayınladı.

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Görüntülerde konuşan Lobanov, Reim bölgesinden 7 Ekim'de kaçırıldığını belirterek, zor şartlar altında olduklarını ve su, elektrik, yiyecek ve temizlik malzemeleri gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldıklarını aktardı. Lobanov, korktuklarını ve Kassam Tugayları tarafından İsrail bombardımanlarında ölmemek için 10 kez farklı yerlere transfer edildiğini ifade etti. Netanyahu hükümetinin 7 Ekim’de başarısız olduğunu ve ihmal edildiklerini aktaran Lobanov, "Şimdi de bizim canlı olarak serbest kalmamız için yapılan her girişimde de başarısızlığa devam ediyorsunuz. Anlaşma yapmamak için bizi öldürmeye çalışıyorsunuz” dedi.

Geride hamile eşini, 2 yaşındaki oğlunu ve hasta anne babasını bıraktığını aktaran Lobanov, Netanyahu yönetimine karşı İsrail halkına sokaklara çıkması çağrısında bulundu.

"MÜZAKERE KAPISINI KAPATMASINA İZİN VERMEYİN"

Diğer İsrailli esir Gat ise İsrail ordusunun saldırılarının sürekli devam ettiğini belirterek, "Saldırılar nedeniyle buradan canlı çıkıp çıkamayacağımı bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Netanyahu hükümetine seslenen Gat, "Lütfen bizi ihmal etmeyin ve bombardımanı durdurun, bizim eve dönmemizi sağlayın" dedi.

İsrail halkına eve geri getirilmeleri için protestolara devam etmeleri çağrısında bulunan Gat, "Kimsenin müzakere kapısını kapatmasına izin vermeyin” dedi.

Hamas, söz konusu esirlerin İsrail saldırısında öldüğünü açıklamış, İsrail ise esirlerin Hamas’ın tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.