Gazze'de rehine takası Batı Şeria'da katliam: Çok sayıda Filistinli öldürüldü

30 Ocak 2025 10:55 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 11:08

İsrail, Gazze'deki 3. rehine takası günü Batı Şeria'da katliam yaptı. Tubas şehrine düzenlenen saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ve Hamas arasında 3. rehine takası: Taylandlı ve İsrailli esirler serbest kalıyor

İsrail ve Hamas arasında 3. rehine takası: Taylandlı ve İsrailli esirler serbest kalıyor

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İsrail, Gazze'de ateşkes anlaşması kapsamında gerçekleşecek 3. rehine takası gününde Batı Şeria'ya hava saldırısı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Tamun kasabasında gerçekleştirilen saldırıda 10 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin ve yaralıların Tubas Türk Hastanesi'ne getirildiği kaydedildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile iç istihbarat teşkilatı Şin Bet tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğümüz operasyon çerçevesinde, Shin Bet istihbaratının yönlendirmesiyle bir hava kuvvetleri uçağı, silahlı bir hücreyi hedef alarak saldırı gerçekleştirdi.''

GAZZE'DE 3. REHİNE TAKASI

İsrail ve Hamas arasındaki 15 ayın ardından gelen ateşkes ve rehine takası anlaşması kapsamında bugün üçüncü kez esir takası gerçekleşecek. İsrail, Hamas'ın bugün 5 Taylandlı, 3 İsrailli esiri serbest bırakacağını duyurdu.

İsrailli yetkililer, serbest bırakılacak İsrailli esirlerin 29 yaşındaki Arbel Yehoud, 19 yaşındaki Agam Berger ve 80 yaşındaki Gadi Moshe Mozes olduğunu açıklayarak, esirlerin ailelerinin bilgilendirildiğini belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail hapishanelerinden 110 Filistinlinin bugün serbest bırakılacağı duyuruldu. Açıklamaya göre, yarın serbest bırakılacak Filistinlilerden 30'u çocuk, 32'si müebbet, 48'i ise ağır hapis cezalarına çarptırılmış tutuklulardan oluşuyor.

Filistinli tutuklulardan müebbet hapis cezasına çarptırılan 17 kişi ile ağır hapis cezası almış 3 kişinin Filistin dışına gönderileceği aktarıldı.