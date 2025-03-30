Gazze'de saldırılar altında bayram namazı

İşgalci İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde Ramazan Bayramı buruk geçiyor. İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinliler, kaldıkları Şehitler okulunun bahçesinde bayram namazını eda etti.

İşgalci İsrail, tüm dünyanın gözlerine önünde Gazze’deki katliamlarına devam ediyor. Son saldırılarda yine onlarca Filistinli katledildi.

İFTAR VAKTİ VURDULAR

İşgalci İsrail ordusu dün Gazze Şeridi’nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı bir çadıra iftar vaktinde hava saldırısı düzenledi. Hain saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybederken 3 Filistinli de yaralandı.

SALDIRILARIN ALTINDA BAYRAM NAMAZI

Bugün de İsrail'in aylar süren saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de Filistinliler, Ramazan bayramı namazını saldırılarda ağır hasar alan tarihi Büyük Ömer Camisi'nde (Gazze Ulu Camii) kıldı.