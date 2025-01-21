Gazze'de susan silahlar Batı Şeria'ya çevrildi! Cenin'e saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

21 Ocak 2025 16:26 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 16:43

Gazze'ye saldırılarını ateşkes nedeniyle durdurmak zorunda kalan İsrail şimdi de Batı Şeria'da katliama başladı. Cenin şehrine saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı.

Ateşkesin ardından Gazze'de Hamas güç topluyor: Bu İsrail'e atılmış bir tokat gibi

Ateşkesin ardından Gazze'de Hamas güç topluyor: Bu İsrail'e atılmış bir tokat gibi

İsrail ve Hamas​ arasındaki ateşkesin ardından Gazze'de susan silahlar Batı Şeria​'ya çevrildi. İsrail, 'Demir Duvar Operasyonu' adı altında Cenin şehrine saldırı düzenledi. Çok sayıda İsrail askeri, özel kuvvet ve istihbarat personelinin katıldığı saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti, 35 Filistinli ise yaralandı.

NETANYAHU'DAN İRAN KILIFI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Cenin'e saldırılara İran kılıfı uydurdu. Sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan Netanyahu, şunları yazdı:

"İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin Bet ve İsrail polisi, bugün Cenin'de terörizmi ortadan kaldırmak için kapsamlı ve önemli bir askeri operasyon başlattı. Bu, Yahudiye ve Samiriye'de (Batı Şeria) belirlediğimiz hedefe ulaşma yolunda bir başka adımdır.

''İran ekseninin etki alanını genişlettiği her yerde (Gazze'de, Lübnan'da, Suriye'de, Yemen'de, Yahudiye ve Samiriye'de) sistematik ve kararlı bir şekilde hareket ediyoruz, çabalarımız devam edecek.''