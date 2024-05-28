Gazze'de vahşet sürüyor! İsrail'in sivilleri hedef aldığı çadırlarda 72 kişi öldü 

28 May 2024 18:47 - Güncelleme : 28 May 2024 18:48

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki operasyonlarında, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına rağmen, son 48 saat içinde "güvenli" olarak nitelendirilen bölgelerde yaşayan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına yönelik saldırılarda 72 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan bildiride, UAD'nin Refah kentindeki saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail'in bombardımanlarına aralıksız devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "İsrail ordusu, 48 saat içinde Refah'ın batısında 'güvenli' olduğunu iddia ettiği bölgelerde yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını hedef alarak 72 Filistinliyi öldürdü." denildi.

"DAHA FAZLA KATLİAM YAPMA NİYETİ TAŞINIYOR"

"Öldürülme ve hedef alınma korkusuyla kaçan sivillere ve yerinden edilmiş insanlara karşı daha fazla katliam yapma niyetinde" olduğu iddia edilen açıklamada, Bu durum, işgalci İsrail'in soykırım suçunu önceden tasarlayarak işlemeyi sürdürme konusundaki ısrarını doğruluyor" ifadesine yer verildi.

DÜNYA SİVİL KATLİAMLARA TEPKİLİ

İsrail ordusunun Refah kentindeki saldırıları, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) meydan okuma olarak değerlendirildi ve dünya ülkelerine Filistinli sivillerin öldürülmesine devam edildiği mesajı verildi. Son 48 saatte İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 72 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı. Saldırılar dünyanın farklı ülkeleri tarafından kınandı ve İsrail'in, ABD'nin öncülük ettiği ölümleri durdurma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda ölen, yaralanan ve kaybolanların sayısının 130 bine yaklaştığı vurgulanırken Filistin halkına yönelik soykırım savaşından İsrail, ABD ve soykırım suçuna karışan ülkeler sorumlu tutuldu.

Uluslararası kurumlar ve dünya ülkeleri, İsrail'e baskı yaparak soykırım savaşını durdurmaya çağrıldı. Ayrıca, binlerce hasta ve yaralının tedavi için Gazze dışına çıkabilmesi amacıyla Refah sınırının açılması ve insani yardım ekiplerinin bölgeye ulaşması istendi.