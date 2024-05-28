İsrail'in Refah katliamına BM'den sert tepki: En acımasız iğrençlikti!

28 May 2024 06:52 - Güncelleme : 28 May 2024 06:58

Gazze Şeridi güneyindeki Rehaf kenti dün, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana bölgede yürüttüğü soykırım hareketinin en kanlı günlerinden birini yaşadı. Yerinden edilmiş yüzlerce Filistinli sivilin barındığı çadır kenti hedef alan bombalarla hedef alan İsrail uçakları, çoğu çocuk 45'ten fazla Filistinliyi katlederken onlarcasını da yaraladı.

Dünyanın gözü önünde yaşanan katliam zincirinin bu son halkası insanlık onurunu bir kez daha zedelerken Birleşmiş Milletlerden de (BM) yaşananlara tepki geldi.

DENNIS FRANCİS: DEHŞETE DÜŞTÜM

BM Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Başkanı Catherine Russel ve BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Grifftihs, saldırıyı sert sözlerle kınadı.

Sosyal medya platformu X'teki kurumsal hesabından paylaşımda bulunan "İsrail'in Refah'a yönelik saldırısında dehşete düştüm; bildirildiğine göre barınak ve güvenlik bulma umuduyla en az 45 kişi öldü" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre "İsrail'i UAD'nin (Uluslararası Adalet Divanı) emirlerine uymaya çağırıyorum" ifadesine yer veren Francis, Gazze'de "siviller için güvenli bir yer kalmadığını" belirtirken saldırıların "durdurulması" talebinde bulundu.

RUSSEL: VİCDANA SIĞMAZ

UNICEF Başkanı Russel da, aynı platformdaki paylaşımında, "Refah'ta bombalanan çadırlardan çıkan yanmış çocuk ve ailelerin görüntüleri hepimizi şoke ediyor. Derme çatma çadırlarda barınan çocukların öldürüldüğü yönündeki haberler vicdana sığmaz" dedi.

Russel, "7 aydan fazla bir süredir, binlerce çocuğun ölmesine veya yaralanmasına neden olan bu trajediye tanık olduk." diye yazdı.

"BU TÜR BİR CEZASIZLIK DEVAM EDEMEZ"

Martin Griffiths ise , "İsrail'in dün gece Refah'a düzenlediği hava saldırısında, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda kişinin diri diri yakıldığı bildirildi. Bu tür bir cezasızlık devam edemez." derken sivillere "güvenli bir yer sağlanması" ve "yardımların ulaşmasına izin verilmesi" yönünde çağrıda bulundu.

Griffiths, bir başka bir açıklamasında ise ifadelerini daha da sertleştirerek şu ifadeleri kullandı: "Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını defalarca söyledik. Refah'a yapılacak askeri operasyonun katliamla sonuçlanabileceği uyarısını da yapmıştık. Sonuçlarını dün geceki kesinlikle kabul edilemez saldırıda gördük. Saldırının Gazze halkı açısından bir savaş suçu mu yoksa trajik bir hata mı olduğu konusunda hiçbir tartışma yok. Dün gece yaşananlar en son ve muhtemelen en acımasız iğrençlikti. Buna hata demek, ölenler, acı çekenler ve hayat kurtarmaya çalışanlar için hiçbir şey ifade etmeyen bir mesajdır."