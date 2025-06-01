Gazze'de yardım bekleyen sivilleri kasten öldürdü! İsrail'den yeni katliam

İsrail, yine insani yardım noktasına ulaşmaya çalışan Filistinlileri hedef aldı. Gazze'nin güneyinde bulunan Refah'ta sivilleri vuran İsrail ordusu yeni bir katliam yaptı.

İsrail ordusu, Refah’ın Mevasi bölgesinde yüzlerce sivil, insani yardımlara ulaşmak için hareket halindeyken sivilleri vurdu. Zırhlı araçlardan doğrudan ateş açan İsrail güçlerinin saldırısında en az 30 Filistinli hayatını kaybetti, 115 kişi yaralandı.

YARDIM BEKLEYEN SİVİLLERİ KASTEN ÖLDÜRÜYOR!

Son günlerde benzer saldırıların arttığına dikkati çeken kaynaklar, İsrail’in yardım dağıtım noktalarını hedef alarak sivilleri kasten öldürdüğünü ve bunu sistematik şekilde uyguladığını belirtti.

Sadece son birkaç günde İsrail'in saldırılarında yardım almak için bekleyen 17 sivilin daha öldürüldüğü, onlarcasının yaralandığı bildirildi.

İsrail, 90 günü aşkın süredir tüm sınır kapılarını kapatarak Gazze’ye insani yardımların girişini engelliyor. Başta gıda maddeleri olmak üzere temel yaşam malzemelerinin girişine izin verilmemesi sonucu Gazze’de yaşayan milyonlarca insan kitlesel açlıkla karşı karşıya bırakıldı.

GAZZE'DE CAN KAYBI 54 BİNİN ÜZERİNDE

İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana ABD desteğiyle sürdürdüğü saldırılar, Gazze Şeridi’nde eşi benzeri görülmemiş bir yıkıma neden oldu. Devam eden saldırılarda şu ana kadar 54 binin üzerinde Filistinli hayatını kaybetti, 124 binden fazla kişi yaralandı. Ölü ve yaralıların büyük kısmını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Ayrıca 11 binden fazla kişi kayıp, yüz binlerce sivil ise yerinden edilmiş durumda.

Gazze’de insani yardım almaya çalışmanın bile ölümle sonuçlandığı bu süreçte İsrail’in yürüttüğü politikalar, sistematik aç bırakma ve toplu yok etme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.