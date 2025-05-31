Son dakika | Gazze’de ateşkes görüşmelerinde yeni adım: 10 kişi bırakılıyor

Son dakika haberi: Gazze'de yeni bir gelişme yaşandı. Hamas, ABD'nin sunduğu yeni ateşkes teklifine yanıt verdi ve esir takası için ilk adımı atacağını duyurdu

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff aracılığıyla iletilen yeni ateşkes teklifine resmi yanıt verdiklerini açıkladı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, teklifin detaylarının değerlendirildiği ve anlaşma kapsamında önemli bir adım olarak Gazze Şeridi'nde tutulan 10 esirin serbest bırakılmasının kabul edildiği bildirildi.

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