Gazze'de 'yönetim çatlağı' iddiası: Filistin yönetimi, Hamas ile çatışmaya hazır

İsrail'in 15 aylık katliamının ardından gelen ateşkesle beraber Gazze'de yeni belirsizlik yönetim oldu. Middle East Eye ise ortalığı karıştıracak bir iddiayı öne sürdü. Middle East Eye'ın haberine göre, Filistin Yönetimi, Gazze'de kontrolü ele geçirmek için Hamas ile çatışmaya hazır olduğunu ABD'ye iletti.

FİLİSTİN YÖNETİMİ GAZZE'Yİ İSTİYOR

Bu mesajın Filistinli üst düzey yetkili Hüseyin eş-Şeyh tarafından Suudi Arabistan’da, Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a sunulduğu belirtildi. Kaynaklara göre, Filistin yönetimi, Gazze’yi büyük ölçüde bölge dışından gelen yetkililerin yöneteceği bir komiteyle idare etmeyi planlıyor.

Öte yandan Riyad’daki görüşme, Filistin Yönetimi’nin talebiyle Suudi Arabistan tarafından düzenlendi. Witkoff, bu toplantının ardından İsrail’e geçerek Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüştü.