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Gazze'deki ateşkes anlaşması Suriye'de sevinçle karşılandı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
16 Ocak 2025 04:02 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 04:08
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Gazze'de İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması, Suriye'nin birçok ilinde coşkuyla karşılandı.

7 Ekim 2023'ten beri Gazze​'de büyük bir katliama ve yıkıma girişen İsrail, uzun süren görüşmelerin ardından bir kez daha Hamas​ ile ateşkes masasına oturdu. İsrail'deki aşırı sağcı koalisyon ortaklarının baskılarına rağmen, kırılgan ve gergin görüşmeler, ateşkes​ kararı ile sonuçlandı. Taraflar arasında varılan ateşkes anlaşması, Suriye'nin Şam, İdlib​, Halep, Humus illerinde kutlandı.

Büyük sevinç yaşayan binlerce kişi sokaklara dükülerken, camilerde tekbirler getirildi.

Gazze'deki ateşkes anlaşması Suriye'de sevinçle karşılandı - 1. Resim

EMEVİ YİNE DOLDU TAŞTI

Şam'daki kutlamaların adresi Emevi Meydanı oldu. Ellerinde Suriye ve Filistin bayrakları taşıyan onlarca kişi, "Canımız sana feda olsun ey Aksa" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

Gazze'deki ateşkes anlaşması Suriye'de sevinçle karşılandı - 2. Resim

Başkentteki kutlamalarda havai fişek gösterisi de yapıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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