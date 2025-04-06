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 | Sule Altinel

Gazze'deki durum alarm veriyor! Yetersiz beslenen yüzlerce çocuk risk altında

UNICEF'in açıklamasında Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme tedavisi gören çocukların İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle ciddi risk altında olduğu ifade edildi.

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Gazze'deki durum alarm veriyor! Yetersiz beslenen yüzlerce çocuk risk altında
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 05:11
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 05:11

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 50 bini aştı.

Hamas ile 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı, 18 Mart sabahı da Gazze'de şiddetli saldırılara yeniden başlattı.

Hala enkaz altında ve yollarda ulaşılamayan çok sayıda cenazenin bulunduğu, İsrail'in ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşmasını engellediği aktarıldı.

YETERSİZ BESLENEN ÇOCUKLAR CİDDİ RİSK ALTINDA

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan yazılı açıklamada 18 Mart'tan bu yana Gazze'de yetersiz beslenme tedavilerinin yapıldığı merkezlerin yüzde 15'inin İsrail ordusunun tahliye emirleri veya bombardıman nedeniyle kapatıldığı kaydedildi.

Uygulanan abluka ve söz konusu merkezlerin kapanması nedeniyle bu merkezlere bağlı yaşayan 350 çocuğun hayatının ciddi risk altında olduğu ifade edildi.

Gazze'deki durum alarm veriyor! Yetersiz beslenen yüzlerce çocuk risk altında

Gazze'nin orta ve güney kesiminde, bebeklere yönelik ek gıdaların tükendiği ve geriye yalnızca 400 çocuğa bir ay yetecek kadar hazır bebek maması kaldığı dile getirildi.

İSRAİL YARDIM GİRİŞİNE İZİN VERMİYOR

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye yardım girişine izin vermediği hatırlatılan açıklamada savaşın başından bu yana yaşanan bu en uzun yardım kesintisinin, gıda, temiz su, ilaç ve barınak sıkıntısına neden olduğu vurgulandı.

Yaşam için gerekli maddeler temin edilmeden yetersiz beslenme vakaları ile hastalıkların daha da kötüleşerek çocuk ölümlerinde artışa yol açabileceği aktarıldı.

Gazze'deki durum alarm veriyor! Yetersiz beslenen yüzlerce çocuk risk altında

Açıklamada 'Gazze Şeridi'nde önümüzdeki haftalarda yakıt biterse bir milyon kişinin içme suyuna erişim oranının 4 litrenin altına düşebileceği, bunun da aileleri güvenli olmayan su kullanmaya zorlayabileceği ve özellikle çocuklar arasında salgın riskinin artabileceği' uyarısında bulunuldu.

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