Gazze'deki etnik temizlik BM raporunda! Yüzer yüzer öldürüyorlar

İsrail'in başta Gazze'de olmak üzere Filistin topraklarındaki soykırım harekatı hız kesmiyor. Filistin'in BM Daimi Temsilciliği Yardımcısı Büyükelçi Macid Bamiye, BM Güvenlik Konseyi oturumunda, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden ve son günlerde yoğunlaşan insanlık dışı saldırılarına ilişkin konuştu.

DÜNYANIN NÜFUSU EN YOĞUN BÖLGESİ GAZZE

İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri aç bırakmak ve öldürmek dışında "işkence etmek" amacıyla insani yardımları kullandığına dikkati çeken Bamiye, "Açlığı bir savaş silahı olarak kullanan, evleri ve hastaneleri yok eden işgal (İsrail) her gün çadırlarda ve sokaklarda 100 sivili katlediyor. İsrail, Gazze'deki Filistinlileri bölgenin sadece yüzde 16'lık alanına hapsetti. Gazze böylece dünyanın en yoğun nüfusa sahip bölgesi haline geldi" dedi.

TEK ÇARE BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ

İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri "topraklarını terk etmeye zorladığını" kaydeden Bamiye , buna karşın Gazze'ye dünya çapında destek verildiğini dile getirerek, sorumluların hesap vermesi gerektiğini ve çözümün "başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması" olduğunu sözlerine ekledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 bin 531 Filistinli hayatını kaybetti, 133 bin 642 kişi yaralandı ya da sakat kaldı.