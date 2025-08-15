Gazze'deki katliama katılan bir asker daha canına kıydı

İsrail ordusu, 28 yaşında Tiberya doğumlu bir yedek subayın ülkenin kuzeyinde intihar ettiğini açıkladı.

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, intihar eden İsrailli asker daha önce Gazze’deki saldırılara katılmıştı.

İsrail basınına göre, bu, orduda bu yıl yaşanan 17'nci intihar vakası olarak kaydedildi.

İsrail basınına yansıyan intihar vakalarına ilişkin haberler büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Ordu yetkilileri, giderek artan intiharlara ilişkin açıklama yapmaktan kaçınıyor.

İsrail ordusu, askerlerin bozulan ruh sağlığına ilişkin psikolojik destek programı başlatmıştı.