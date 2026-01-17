Menü Kapat
Gazze'nin yıkımıyla övünen İsrailli bakana Hamas'tan cevap: Pervasızlık

Hamas, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın ateşkes süresince Gazze'de yüzlerce binanın yıkılmasını övünerek yaptığı açıklamalarını uluslararası hukuk ve insani normlara karşı pervasız bir davranış olarak nitelendirdi. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Gazze'de yaşananları soykırım ve etnik temizlik olarak değerlendirerek Katz'ın açıklamasının bu suçların kabulü olduğunu dile getirdi.

Gazze'nin yıkımıyla övünen İsrailli bakana Hamas'tan cevap: Pervasızlık
17.01.2026
17.01.2026
saat ikonu 13:37

Hamas, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın Gazze Şeridi’nde ateşkesin 10 Ekim’de başlamasından bu yana yüzlerce binanın yıkıldığını övünerek dile getirmesini, modern tarihte uluslararası hukuk ve insani normlara karşı eşi benzeri olmayan bir pervasızlık olarak tanımladı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım da Yisrael Katz’ın Gazze’nin yıkımıyla övünmesini ve bu eylemleri gerçekleştiren askerleri kutlamasını, uluslararası hukuk ile insani değerlere yönelik benzeri görülmemiş bir umursamazlık olarak değerlendirdi.

Gazze'nin yıkımıyla övünen İsrailli bakana Hamas'tan cevap: Pervasızlık

Kasım, Gazze’de yaşananları “soykırım savaşı ve etnik temizlik” olarak nitelendirerek, Katz’ın açık ve net açıklamalarının bu sürecin tüm unsurlarıyla işlenmiş bir suç olduğunun itirafı anlamına geldiğini ifade etti.

Yapılan açıklamada, Katz’ın sözlerinin, bu suçların arkasında yer alan tüm işgal mekanizması için gerçek ve etkili bir hesap verilmesini zorunlu kıldığı vurgulandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Gazze Şeridi’nde 2 bin 500’den fazla binanın yıkıldığını belirterek İsrail ordusunu övmüştü.

Gazze'nin yıkımıyla övünen İsrailli bakana Hamas'tan cevap: Pervasızlık

KATLİAMCI ASKERLERİNİ TEBRİK ETTİ

Katz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, The New York Times gazetesinin uydu görüntülerine dayanarak hazırladığı ve İsrail ordusunun 10 Ekim’de başlayan ateşkese rağmen Gazze’de sürdürdüğü yıkımı ortaya koyan haberine değinmişti.

Gazetenin, ateşkes sonrasında dahi İsrail ordusunun 2 bin 500’den fazla binayı yıktığı, sera ve tarım alanlarını tahrip ettiği yönündeki haberine atıfta bulunan Katz, İsrail askerlerini bu faaliyetlerinden dolayı tebrik ettiğini ifade etmişti.

Gazze'nin yıkımıyla övünen İsrailli bakana Hamas'tan cevap: Pervasızlık

Ateşkesin yürürlükte olmasına rağmen İsrail’in ihlallerini sürdürdüğü belirtilirken, İsrail güçlerinin kontrolü altındaki ve Gazze Şeridi’nin yarısından fazlasını oluşturan bölgelerde Filistinlilere ait evleri havaya uçurduğu ve sivil toplanma alanlarını hedef aldığı aktarıldı.

Hamas defalarca ateşkese bağlılığını teyit ettiğini, buna karşılık İsrail’in de anlaşma hükümlerine uymaya zorlanması gerektiğini vurguladı.

Gazze’deki Hükümet Medya Ofisi, 15 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İsrail’in ateşkesin ilk aşamasında 1244 ihlal gerçekleştirdiğini, bu ihlaller sonucunda 1760 Filistinlinin öldüğünü, yaralandığını veya gözaltına alındığını belirtmişti.

