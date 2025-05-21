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 | Berrak Arıcan

Gazze'ye giren yardım tırlarındaki malzemeler Filistinlilere dağıtılmıyor! İsrail'in kirli oyunu

Gazze'ye 48 saat içinde yardım gelmemesi durumunda 14 bin çocuğun öleceğinin açıklanmasına rağmen Filistinlilere henüz malzemeler dağıtılmadı. Birleşmiş Milletler, 93 tırın sınır kapısından geçiş yapmasına rağmen umutsuz bekleyişin sürdüğünü belirtti.

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KAYNAK:
Euronews
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 10:01

İsrail, Gazze'deki katliamlarını artırdı. İşgali genişletmek için kara harekatı başlatan İsrail, 3 ayı aşkın süredir Gazze'ye yardım tırı girişine izin vermiyordu. Birleşmiş Milletler (BM), ''Gazze'de önümüzdeki 48 saatte yardım ulaştırılmaması durumunda 14 bin bebek ölebilir'' açıklamasında bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devreye girerek Gazze'ye insani yardımlarını ulaştırmaya başlamak için İsrail ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Fakat İsrail, tırların girişine izin verse de malzemeleri dağıtmadı.

Gazze'ye giren yardım tırlarındaki malzemeler Filistinlilere dağıtılmıyor! İsrail'in kirli oyunu

TIRLAR GEÇTİ AMA YARDIM YOK

BM, yardımların dağıtım için depolara alınmasına yönelik yeni İsrail güvenlik sürecini 'uzun, karmaşık, karmaşık ve tehlikeli' olarak nitelendirdi. Euronews'in haberine göre, İsrail'in yardımların Gazze'ye girmesine izin vermesinin üzerinden iki gün geçmesine rağmen umutsuzca ihtiyaç duyulan yeni malzemeler henüz ihtiyaç sahiplerine ulaşmadı.

Gazze'ye giren yardım tırlarındaki malzemeler Filistinlilere dağıtılmıyor! İsrail'in kirli oyunu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "Açıkça belirtmek gerekirse, Gazze Şeridi'ne daha fazla malzeme gelmiş olsa da, bu malzemelerin depolarımıza ve teslimat noktalarımıza ulaşmasını güvence altına alamadık" dedi.

Gazze'ye giren yardım tırlarındaki malzemeler Filistinlilere dağıtılmıyor! İsrail'in kirli oyunu

''48 SAATTE 14 BİN BEBEK ÖLEBİLİR''

BM İnsani Yardım Sorumlusu Tom Fletcher, İngiliz BBC Radio 4'ün Today's programına katıldı. Gazze'deki insani krize dikkat çeken Fletcher, 11 haftalık ablukanın ardından Gazze'ye dün 5 kamyon yardım gönderildiğini, ancak bunun "denizde bir damla" olduğunu ifade etti. Fletcher, bebek maması ve gıda yüklü yardım tırlarının Gazze'ye girdiğini, fakat sınırın hemen diğer tarafında olduğunu, henüz Gazze halkına ulaşmadığını vurguladı.

Gazze'ye giren yardım tırlarındaki malzemeler Filistinlilere dağıtılmıyor! İsrail'in kirli oyunu

Fletcher, önümüzdeki 48 saat içinde yardım ulaştırılmaması durumunda 14 bin bebeğin hayatını kaybedebileceğini ifade etti. BM'nin bu veriye nasıl ulaştığı sorulduğunda Fletcher, "Sahada güçlü ekiplerimiz var" şeklinde konuştu. Bugün Gazze'ye 100 kamyon gönderilmesini umduğunu belirten Fletchere, "Gazze Şeridi'ni insani yardımla doldurmamız gerekiyor" dedi.

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#Dünya
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