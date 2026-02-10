Menü Kapat
Dünya
 | Berrak Arıcan Baş

Gazze'ye ilk asker konuşlandıracak ülke için bomba iddia

Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülkenin belli olduğu iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında kurulan Barış Gücü için ortaya atılan iddia oldukça dikkat çekti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 09:13

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında kurulan Gazze'de Barış Gücü için ortaya atılan yeni bir iddia dikkat çekti. devlet Teşevizyonu KAN'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Endonezya, Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke olacak.

REFAH VE HAN YUNUS'TA BULUNACAK

İsrailli bir güvenlik kaynağı, Trump'ın Gazze planı kapsamında ISF bünyesinde Gazze'ye konuşlanacak Endonezya askerleri, güneydeki Refah ve Han Yunus kentleri arasındaki bölgede bulunacağını aktardı.

Endonezya'nın ISF bünyesinde Gazze'ye giren ilk yabancı güç olacağını belirten kaynak, askerlerin konaklayacağı yerlerin inşasına başlandığını ve birkaç hafta içerisinde hazır olacağını ileri sürdü.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Askerlerin bölgeye ne zaman konuşlanacağı konusunda net bir tarih paylaşılmazken birkaç bin Endonezya askerinin Gazze'de görev yapacağının tahmin edildiğine ve askerlerin Gazze Şeridi'ne nakli için Tel Aviv ile Jakarta arasında görüşmelerin başladığına işaret edildi.

Trump'ın Gazze planı çerçevesinde, güvenliği sağlamak üzere oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü'nün bölgeye konuşlandırılacağı aktarılmıştı.

Gazze'ye konuşlanacak uluslararası gücün komutanlığını ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers'ın üstleneceği açıklanmıştı.

