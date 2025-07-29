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 | Berrak Arıcan

Gazze'ye yardım götüren Hanzala gemisinde İsrail şiddeti: ABD vatandaşını boğup, dövdüler

Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Hanzala gemisine İsrail müdahalesinin ardından aktivistlere şiddet uygulandı. ABD vatandaşı Christian Smalls'u boğma girişiminde bulunulduğu ve darp edildiği belirtildi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 12:04

Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda askerleri tarafından alıkonulan Hanzala gemisi aktivistlerinden Christian Smalls'un gözaltında şiddet gördüğü duyuruldu. Özgürlük Filosu Koalisyonundan (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yapılan yazılı açıklamada, Hanzala gemisi aktivistlerinden ABD vatandaşı Smalls'a üniformalı 7 İsraillinin şiddet uyguladığı belirtildi.

Gazze'ye yardım götüren Hanzala gemisinde İsrail şiddeti: ABD vatandaşını boğup, dövdüler

BOĞUP, TEKMELER SAVURDULAR

İsraillilerin boğma girişiminde bulunduğu ve tekmeler savurduğu Smalls'un boynunda ve sırtındaki izlerin gözle görülür boyutta olduğu vurgulandı. Smalls'un avukatıyla görüşmesi esnasında da altı İsrail polisinin etraflarını sardığı belirtildi. Hanzala aktivistine yönelik şiddeti kınayan açıklamada, Smalls'un maruz kaldığı saldırı ve ayrımcı muamelenin hesabının verilmesi talep edildi.

Gazze'ye yardım götüren Hanzala gemisinde İsrail şiddeti: ABD vatandaşını boğup, dövdüler

GAZZE'YE YARDIM GÖTÜREN HANZALA'YA İSRAİL MÜDAHALESİ

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle açlıktan ölümlerin yaşandığı Gazze'ye yardım götürmek için 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 10 farklı ülkeden 21 aktivistin bulunduğu bilgisi verilmişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu WhatsApp kanalından yapılan açıklamada, 26 Temmuz'un son saatinde gemiye uluslararası sularda müdahale edildiği ve İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtilmişti.

Hanzala gemisinin takibi için başlatılan YouTube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görülmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda baskın düzenlenen geminin, alıkonulan aktivistlerle birlikte ülke kıyılarına doğru çekildiğini açıklamıştı.

Aşdod (Usdud) Limanı'na getirilen aktivistlerden İsrail vatandaşı olan 2'si karakola sevk edilerek serbest bırakılmış, dün ise 5 aktivist sınır dışı edilmişti.

Hanzala aktivistlerinden 14'ü hakkında ise dün sınır dışı edilmeyi kabul edene kadar gözaltında tutulma kararı verilmiş ve aktivistler Ramla kentindeki Givon Hapishanesi'ne nakledilmişti.

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ETİKETLER
#İsrail
#Gaza Ablukası
#Hanzala Gemisi
#Christian Smalls
#Özgürlük Filosu Koalisyonu
#Uluslararası Sularda Müdahale
#Aktivistler
#Dünya
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