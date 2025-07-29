İsrailli iki bakan artık Hollanda'ya giremeyecek: İstenmeyen kişi ilan edildiler

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp Gazze'deki insani duruma karşı hükümetin atacağı adımlara ilişkin milletvekillerine mektup yazdı. Bakan Veldkamp, atılan adımlar hakkında bilgi vermek üzere İsrail büyükelçisinin bakanlığa çağrılacağını belirtti.

Veldkamp, İsrailli büyükelçiye Netanyahu hükümetine Gazze'de farklı bir yol izlemesini talep ettiklerini belirteceğini, İsrail'e uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesinin hatırlatılacağını vurguladı. Veldkamp, "Mevcut durum dayanılmaz ve savunulamaz" ifadesini kullandı.

İSRAİLLİ BAKANLARA HOLLANDA'YA GİRİŞ YASAĞI

Veldkamp ayrıca Hollanda hükümetinin aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'i "istenmeyen adam" ilan etmeye karar verdiğini duyurdu.

Veldkamp, "Bunun nedeni, bu bakanların (Yahudi) yerleşimciler tarafından Filistin halkına karşı defalarca şiddet eylemlerini kışkırtmış olmaları, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesini sürekli savunmaları ve Gazze Şeridi'nde etnik temizlik çağrısında bulunmalarıdır" ifadelerini kullandı.