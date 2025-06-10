Gazze'ye yardım götüren Madleen gemisindeki bazı aktivistler sınır dışı edildi! 5 Fransız İsrail'de yargılanacak

Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisindeki aktivistler, sınır dışı ediliyor. Ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg, Fransa'ya giden uçağa bindirildi. Bir Fransız sınır dışı edildi, 5 Fransız ise sınır dışı belgelerini imzalamayı reddetti, İsrail'de hakim karşısına çıkacaklar. Türk aktivist Hüseyin Şuayb Ordu da belgeleri imzaladı, sınır dışı edildi.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisine müdahale ederek esir aldığı yardım gönüllüleri, sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na getirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından sabaha karşı yapılan açıklamada, Madleen gemisindeki insani yardım gönüllülerinin sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na getirildiği ifade edildi. Gönüllerin havalimanında vatandaşı olduğu ülkelerinin konsolosları tarafından karşılandığı belirtildi.

ÜNLÜ AKTİVİST GRETA UÇAĞA BİNDİRİLDİ

Sınır dışı belgelerini imzalamayı ve İsrail'i terk etmeyi reddedenlerin İsrail yasalarına göre sınır dışı edilmelerine izin verilmesi için mahkeme çıkarılacağı aktarıldı. Saatler sonra yapılan farklı bir açıklamada ise ünlü iklim aktivisti 22 yaşındaki Greta Thunberg'in İsveç'e gitmek üzere Fransa'ya giden uçağa bindiği ifade edildi. Thunberg'in uçaktan fotoğrafı da paylaşıldı.

5 FRANSIZ İSRAİL'DE YARGILANACAK

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise yaptığı açıklamada, 1 Fransız vatandaşının sınır dışı formunu imzaladığını ve bugün Fransa'ya döneceğini belirtti. Bakan Barrot, gemideki diğer 5 Fransız vatandaşının ise sınır dışı belgelerini imzalamayı reddettiğini ve önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacaklarını söyledi.

Aktivistler, havaalanına yakın Ramle'deki bir gözaltı merkezinde tutuluyor.

TÜRK VATANDAŞLARIN AİLELERİNE HABER VERİLDİ

Dışişleri kaynaklarından, Madleen gemisindeki bulunan Türk vatandaşlarıyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Vatandaşlarımıza her türlü konsüler destek sağlanmakta ve süreçle ilgili olarak vatandaşlarımızın yakınları bilgilendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri kaynaklarında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşlarımız dün akşam (9 Haziran) saatlerinde karaya çıkmışlardır. Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkilileri, sözkonusu vatandaşlarımızla bu sabaha karşı görüşmüşlerdir. Vatandaşlarımıza her türlü konsüler destek sağlanmakta ve süreçle ilgili olarak vatandaşlarımızın yakınları bilgilendirilmektedir"

https://x.com/TC_Disisleri/status/1931985880782397514

NE OLMUŞTU?

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, dün Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu.