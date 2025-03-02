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 | Berrak Arican

Gazze'ye yardımları kesen İsrail'den ikinci hamle: 400 bin askeri göreve çağırıyor

İsrail, Gazze'ye yönelik insani yardım geçişlerini yasakladıktan sonra ikinci bir hamle daha yaptı. Tel Aviv hükümeti, 29 Mayıs'a kadar İsrail ordusuna 400 bin yedek askeri çağırma yetkisi veren kararı onayladı.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
02.03.2025
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
02.03.2025
saat ikonu 17:23

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması sona erdi. İlk aşama krizlere sahne oldu. İkinci aşama için görüşmeler sürerken İsrail'den skandal bir hamle geldi. İsrail hükümeti, Gazze'ye insani yardım geçişlerini durdurdu. Bununla da sınırlı kalmayan Tel Aviv yönetiminin son hamlesi ise 'yüz binlerce asker' oldu. İsrail hükümeti, 29 Mayıs'a kadar İsrail ordusuna 400 bin yedek askeri çağırma yetkisi veren kararı onayladı.

KARAR ONAYLANDI

İsrail medyasından Kanal 12 televizyonu, "Hükümet bu sabah 400 bin yedek askerin daha orduya çağrılabilmesini onayladı." ifadesini kullandı.

İsrail ordusuna ihtiyaç halinde 400 bin yedek askeri 29 Mayıs 2025 tarihine kadar silah altına alabilme yetkisi veren karar, İsrail ordusuna daha önce verilen 320 bin yedek askeri çağırma yetkisinin bugün sona ermesinin ardından geldi.

İSRAİL 'SEFERBERLİK ÇAĞRISI' YAPABİLECEK

Kanal 12 televizyonuna göre, Gazze'ye yönelik saldırıların başlama ihtimali nedeniyle bu kararı alan İsrail hükümeti, 400 bin yedek asker için seferberlik çağrısı yapabilecek. Haberde, hükümete "2025'in de 2024'e benzer şekilde bir savaş yılı olması beklenmektedir ve geçici ateşkesler olsa bile çeşitli bölgelerde istikrarsızlık yaşanmaktadır." ifadesiyle kararın onaylanması gerektiği tavsiyesinde bulunulduğu kaydedildi.

Sıkça Sorulan Sorular

İsrail katliamlarında Gazze'de kaç kişi hayatını kaybetti?
İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 48 bin 342’ye, yaralı sayısı da 111 bin 809'a yükseldi.
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