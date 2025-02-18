Gece ortaya çıkan gizemli ses şehri ayağa kaldırdı! Yetkililerin açıklamaları halkı kızdırdı

Tayvan'ın başkenti Taipei'de, 17 Şubat 2025 tarihinde, yerel saatle 04.07 ile 04.54 arasında gökyüzünden gelen gizemli, yüksek ve uğultulu ses, bölge sakinlerini şehri ayağa kaldırdı. 20 saniyeden uzun süren bu ses, sosyal medyada hızla yayılarak kısa sürede yüz binlerce izlenmeye ulaştı.

Bölge halkından bazı kişiler sesi deprem habercisi sanarak paniğe kapıldıklarını ifade etti. International News tarafından yapılan açıklamada, sesin bir liseye ait zil megafonundan kaynaklandığı belirtildi.

YETKİLİLERİN AÇIKLAMASI HALKI KIZDIRDI

Ancak birçok sosyal medya kullanıcısı, bir okul sireninin bu kadar geniş bir alanda duyulamayacağını savunarak yetkililerin açıklamasına şüpheyle yaklaşırken, kendileriyle dalga geçildiği için tepki gösterdi. Bir kullanıcı, "Peki bölgedeki herkes bu sesi nasıl duydu?" diyerek açıklamanın yetersiz olduğunda belirtti.