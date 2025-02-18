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 | Berkay Alptekin

Gece ortaya çıkan gizemli ses şehri ayağa kaldırdı! Yetkililerin açıklamaları halkı kızdırdı

Asya ülkesi Tayvan’ın başkenti Taipei'nin çeşitli bölgelerinde duyulan gizemli ses şehri ayağa kaldırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler dünyada büyük ses getirirken yetkililerin açıklamaları halkı kızdırdı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 14:30

Tayvan'ın başkenti Taipei'de, 17 Şubat 2025 tarihinde, yerel saatle 04.07 ile 04.54 arasında gökyüzünden gelen gizemli, yüksek ve uğultulu ses, bölge sakinlerini şehri ayağa kaldırdı. 20 saniyeden uzun süren bu ses, sosyal medyada hızla yayılarak kısa sürede yüz binlerce izlenmeye ulaştı.

Bölge halkından bazı kişiler sesi deprem habercisi sanarak paniğe kapıldıklarını ifade etti. International News tarafından yapılan açıklamada, sesin bir liseye ait zil megafonundan kaynaklandığı belirtildi.

YETKİLİLERİN AÇIKLAMASI HALKI KIZDIRDI

Ancak birçok sosyal medya kullanıcısı, bir okul sireninin bu kadar geniş bir alanda duyulamayacağını savunarak yetkililerin açıklamasına şüpheyle yaklaşırken, kendileriyle dalga geçildiği için tepki gösterdi. Bir kullanıcı, "Peki bölgedeki herkes bu sesi nasıl duydu?" diyerek açıklamanın yetersiz olduğunda belirtti.

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Hâlihazırda dünya dışında basit bakteri formunda yaşam olabileceği yönünde hipotezler bulunmakla birlikte, günümüze kadar gözlemlenebilen herhangi bir dünya dışı yaşam bulunmamaktadır. Dünya dışı yaşamın varlığı hakkında araştırmalar yapan bilim dalına astrobiyoloji denir.
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