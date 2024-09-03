Geceleri dışarı çıkamaz oldular! Sürü halinde gezip saldırıyorlar: 49 günde 10 kişi öldü

03 Eylül 2024 09:27 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 09:53

Sosyal medya bu canavarı konuşuyor! Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi

Sosyal medya bu canavarı konuşuyor! Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde kurt sürüsü sokaklara inerek bölge halkına saldırmaya başladı. Son saldırıda 3 yaşındaki bir çocuk daha hayatını kaybetti. Böylece bölgede son 49 günde ölenlerin sayısı 10'a çıktı.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, eyaletin Bahraich bölgesinde 49 gündür bölge halkına kurtlar saldırıyor. Son olarak Bahraich'e bağlı Tepra köyünde kurt sürüsünün saldırdığı 3 yaşında bir kız çocuğu hayatını kaybetti, biri çocuk 2'si kadın 4 kişi de yaralandı.

YEREL HALK DEVRİYE GEZMEYE BAŞLADI

Son 49 günde 9 çocuğu ve 1 kadını öldüren kurt sürüsünü bölgeden uzaklaştırmak için çalışmalar sürüyor. Şimdiye kadar 4 kurdu yakalayan yetkililer, hayvanların tespiti amacıyla insansız hava aracı (İHA) ve termal kameralardan destek alınıyor.

Yetkililer, havanın sıcak olması sebebiyle geceleri dışarıda uyuyan Bahraich halkından kurtların tamamı yakalanana kadar evlerinde uyumalarını istedi. Yaklaşık 1,5 aydır kurtlarla mücadele eden bölge halkı, korunmak için geceleri devriye gezmeye başladı. Çevre sakinleri, çok sayıda kurdun bölgede gezdiğini, geceleri evlere girip çocuklara saldırdığını söyledi.