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Gelini sürükleyen damadı öldüresiye dövdüler

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
15 Haziran 2024 10:28 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 10:29

Gelini koltuğa sürükleyerek götüren damat, kadının akrabaları tarafından öldüresiye dövüldü.

Mısır'da bir düğünde kaydedilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Gelin ve damat koltuğa ilerlerken kadının ayağı takıldı. Gelinin düşmesini umursamadan peşinden sürükleyen damat hayatının şokunu yaşadı. 

Gelinin akrabaları tarafından öldüresiye darbedilen damadın görüntüleri şoke etti. 

Kaynak: Tgrthaber.com
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