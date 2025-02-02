Genç fenomeni dolgu mahvetti! Lekeler önce yüzünü ardından vücudunu kapladı

02 Şubat 2025 16:30 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 17:14

İngiltere'nin Leyland şehrinde yaşayan 17 yaşındaki Charlie Michael Baker'ın hayatı dolgu nedeniyle kabusa döndü. Yüzünde, vücudunda ciddi yaralar oluşan Baker, başına gelenleri bir bir anlattı.

Lancs'ın Leyland şehrinde yaşayan henüz 17 yaşındaki genç çocuk fenomen olan Charlie Michael Baker'a bir iş birliği teklifi geldi. Sosyal medyada paylaşması karşılığında dolgu yaptıran Baker, hayatının pişmanlığını yaşadı. Baker'a kimlik sorulmadı, sorulsaydı henüz reşit olmadığı öğrenilecekti.

KIZARIKLIKLAR BÜYÜDÜ VE YAYILDI

Baker'ın dudaklarına, yanakları ve çenesine dolu yapıldı. Kısa bir süre sonra Baker'da alerjik reaksiyon görüldü. İlk olarak leke gibi ortaya çıkan kızarıklıklar zamanla büyüdü ve yayıldı. Doktorlar, bunun sedef hastalığı olduğunu aslında doğuştan bir hastalık olduğunu fakat bir şeyin tetiklemesiyle gün yüzüne çıkabileceğini söyledi.

The Sun'ın haberine göre FDA, onaylı dolgu yaptırmadan önce kişilerin alerji testleri yaptırmaları gerektiğini belirtirken Baker, kendisine hiç test yapılmadığını açıkladı. Baker'ın dolgu yaptırdığı yerde estetik yaptıran başka insanların da mağdur olduğu ortaya çıktı.

''YİYECEK REAKSİYONU' DEDİ''

Baker, tedaviden sonra kırmızı lekelerin ortaya çıktığını fark ettiğinde ilk olarak estetisyenine haber verdiğini söyledi:

"Cilt uzmanı olan kadın bunun yiyeceklere karşı bir reaksiyon olduğunu söyledi, bu yüzden sağlıklı beslenmemi ve salata yememi, kısacası bir tavşan olmamı söyledi. Korkunçtu. Cilt bakımı yaptırıyordum, bana kimyasal peelinglerden sonra kullanılan bir cilt bakım ürünü verdi, bu yüzden hemen aklıma kimyasal yanık yaptığı geldi.''

"Bir pratisyen hekime gittim ve teşhis kondu, bana kremler verdi ama işe yaramadı. Neredeyse her hafta ağlayarak oradaydım. Haftalarca evden çıkmadım. Makyajla kapatmaya çalışıyordum ama işe yaramıyordu. Özellikle vücudumda çok acı vericiydi, yanıyordu.''

5 AYLIK İŞKENCE SÜRECİ

Yaşadıklarının psikolojisini bozduğunu söyleyen Baker, antidepresan kullanmaya başladığını açıkladı. 5 aylık işkencenin ardından aile hekiminin dermatolojiye yönlendirmesiyle tedaviye başlandığını söyleyen Baker, büyük ölçüde iyileştiğini söyledi ve özellikle araştırma yapmadan dolgu enjeksiyonunun potansiyel tehlikeleri konusunda başkalarını uyardı.