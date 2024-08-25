Genç kadın kulaklıklarını çalan hırsızın evini basıp pes ettirdi! Yetkililerden uyarı gecikmedi

25 Ağustos 2024 11:33 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 11:34

Avustralya'da ilginç bir hırsızlık vakasının çözümü yetkilileri harekete geçirdi. 30 yaşındaki Alexandra Parmenter, bir dükkanda alışveriş yaparken kulaklıklarının kaybolduğunu fark etti. Parmenter, telefonundaki ''Kulaklarımı bul'' uygulamasını kullanarak, kulaklıklarını alan kişinin evini bulana kadar takip etti.

TÜM KAPI ZİLLERİNE DURMAKSIZIN BASTI

Kulaklıklarını çalan kişinin yürüdüğünü varsayarak yola koyulan Parmenter, geldiği yerin 'şehrin en zengin bölgelerinden biri' olduğunu söyledi.

Kulaklıklarının konumu Parmenter'i bir apartmana getirdi. Kulaklıklarının hangi dairede olduğunu bilemeyen Parmenter, 5 ila 10 dakika boyunca tüm kapı zillerine bastığını bu yüzden insanların zamanla çevresinde toplandığını anlattı.

KULAKLIKLARI ÇALAN HIRSIZ PES ETTİ

"Birisinin AirPods'umu çaldığını söyledim ve etrafımda biraz kalabalık oluştu. Sanırım tüm kapı zillerini çalmam ve o kişinin pes etmeyeceğimi ve bunun komşularının önünde onları utandıracağını anlaması AirPods'umu geri almamı sağlayan şeydi." diyen Parmenter, kısa süre sonra kulaklıklarıyla bir adamın daireden çıktığını söyledi.

YETKİLİLERDEN UYARI

Kulaklıklarının üzerinde ısırık izleri olduğunu söyleyen Parmenter, hırsızın 'onları öyle bulduğunu' iddia ettiğini anlattı fakat yeni bir kulaklık almak yerine bunları kullanacağını halen çalıştığını ifade etti.

Yetkililer, genç kadının hırsızın peşine düşerek evini basmasının çok tehlikeli olduğu konusunda uyarıda bulundu ve polisten yardım alınması konusunda uyardı.