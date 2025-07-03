Genç pilot adını tarihe yazdıracakken gözaltına alındı! 7 kıtayı uçarak geçen ilk kişi olacaktı

ABD'li Ethan Guo, 7 kıtayı da uçarak geçmeye çalışan genç pilot olarak adını tarihe yazdırmak isterken rotasında değişiklik yaptı. Antarktika'ya iniş yapınca gözaltına alınan Guo'nun avukatı uçuş sırasında bazı komplikasyonlar yaşandığını belirtti.

Henüz 19 yaşındaki ABD'li Ethan Guo, tek başına 7 kıtayı uçarak geçmeye çalışan ilk kişi olmak için yola çıktı. Fakat uçuş rotasında değişiklik yapıp, Antarktika'ya inince, "çok sayıda ulusal ve uluslararası düzenlemeyi" ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. CNN International'ın haberine göre, Guo'nun avukatı, genç pilotun uçuş esnasında 'komplikasyonlar' yaşadığını söyledi.

7 kıtayı tek başına dolaşan ilk kişi olarak kanser araştırmaları için 1 milyon dolar toplamaya çalışan Guo sosyal medyada da oldukça ünlü. Instagram'da bir milyondan fazla takipçiye sahip.

HAVA TRAFİĞİ GÜVENLİĞİNİ CİDDİ ŞEKİLDE TEHLİKEYE ATTI

Magallanes ve Şili Antarktika Bölge Savcısı Cristian Crisosto Rifo, "Sanık havacılık otoritesine yanlış bilgi verdi. Punta Arenas şehri üzerinde uçacağını belirten bir uçuş planı sundu" diyerek gözaltı sebebine açıklık getirdi ve sözlerine şunları ekledi:

''Ancak, kimseye haber vermeden ve herhangi bir yetkilendirme olmadan Antarktika'ya doğru yola devam etti ve Şili Antarktika topraklarındaki Teğmen Rodolfo Marsh Üssü'nün havaalanına indi. Bu davranışıyla, sanık Antarktika ve Magallanes bölgesine hava trafiğinin güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attı.''

Crisosto, "Sanık yalnızca Havacılık Kanunu'nu değil, aynı zamanda Antarktika'ya giden rotalar ve beyaz kıtaya erişimle ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası düzenlemeyi de ihlal etti" diye vurguladı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Guo'nun avukatı Karina Ulloa ise genç pilotun havadayken bir dizi komplikasyon yaşadığını, rotasını takip edip edemeyeceğini belirlemek için keşif uçuşu yapmak zorunda kaldığını belirtti.

90 GÜN BİR YERE GİDEMEYECEK

Magallanes ve Şili Antarktika Savcılığı, pazar günü gencin, yetkililer kendisine Punta Arenas şehrine dönmesine izin verene kadar donmuş kıtanın Şili kesiminde kalması gerektiğine karar verdi. Şili mahkemesi soruşturmanın 90 gün süreceğini, bu sürede de Şili'de kalması gerektiğini bildirdi.