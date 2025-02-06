Gıda zehirlenmesi diye gitti midesinden 2,5 kiloluk saç yumağı çıktı! Aile her şeyden habersiz

06 Şubat 2025 16:22 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 16:36

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki kızın 'Rapunzel Sendromu' olarak bilinen hastalığa sahip olduğu ortaya çıktı. Çocuğun midesinden 2,5 kiloluk saç yumağı çıktı.

Mide bulantısı, kusma, ishal gibi şikayetlerle hastaneye başvuran 15 yaşındaki genç kız herkesi şaşkınlığa uğrattı. Belirtiler nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşadığı düşünülen çocuğun kontrolleri yapılırken sorunun bağırsaklarında olduğu anlaşıldı. İncelemeler doğrultusunda sindirim sisteminde bir saç yumağı olduğu fark edildi.

2,5 KİLO AĞIRLIĞINDA SAÇ YUMAĞI

Doktorlar, çocuğu acil olarak ameliyata aldı ve içinden 2,5 kilo ağırlığında devasa bir saç yumağı çıktı. Laparotomi yöntemiyle cerrahi işlem yapılmasının ardından çocuğun durumu kötüye gitti. Hipotermi geçirdi, kanın pıhtılaşmasını zorlaştıran 'koagülopati' belirtileri ortaya çıktı. Saç yumağının çıkarılmasının ardından durumu iyiye giden çocuk psikiyatri bölümüne sevk edildi.

AİLE SENELERCE FARK ETMEDİ

Çocuğun Covid-19 pandemisi sırasında saç çekme, çiğneme davranışları sergilediği fakat ailesinin bunu fark etmediği anlaşıldı. Dailystar'ın haberine göre aile, hiç kızlarını saç yerken görmediklerini fakat saçının bir tarafının diğerine göre daha kısa olduğunu fark ettiklerini söyledi.