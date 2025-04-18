Gizemli kaynağa ulaşmak isteyenler ağır bedeller ödedi! 'Başka bir dünyaya açılıyor'

Fransa'nın Burgonya bölgesinde yer alan Tonnerre kasabasındaki Fosse Dionne'un gizemi asırlardır çözülemiyor. Su kaynağı olan Fosse Dionne, derin bir havzadan oluştuğu ve derinliği tam olarak ölçülemedeği için mağara statüsü de aldı.

Bu mağara, yakın tarihlerde, ayrı zamanlarda üç dalgıcın kaybolmasına neden oldu. Kasaba halkı ise esrarengiz su kaynağı Fosse Dionne'un başka bir dünyaya açılan bir kapı olduğuna inanıyor.

Roma döneminde içme suyu olarak kullanılan Fosse Dionne, tarih boyunca hem efsanelere hem de trajedilere konu oldu. Keltler bu kaynağın kutsal bir oluşum olduğuna inanırken, Orta Çağ döneminde bölge halkı suyun derinliklerinde bir yılanın yaşadığına inandı. Hatta bazı anlatımlarda Fosse Dionne'un gizemli bir 'portala' ev sahipliği yaptığı ileri sürüldü.

İNSAN YUTAN MAĞARA

DailyMail'in haberine göre, ismini "İlahi Çukur" anlamına gelen eski Fransızcadan alan Fosse Dionne, 1700'lü yıllarda taş duvarlarla çevrelenerek amfitiyatro benzeri bir yapıya dönüştürüldü. Zamanla banyo ve çamaşırhane olarak kullanılan bu alan, sakin görüntüsünün gölgesinde trajik ve karanlık hikayeyi barındırıyor.

Yüzyıllar boyunca Fosse Dionne'un kaynağına ulaşmaya çalışanlar ise ağır bedeller ödedi. 1974 yılında iki dalgıç, dar ve karmaşık tünellerde kayboldu ve bir daha geri dönemedi. Aynı şekilde 1996 yılında bir başka dalgıç da diğer ikisiyle aynı kaderi paylaştı. Bu trajik olaylar sonrası mağaraya dalış yasaklandı.

KAYNAĞI HALA GİZEMİNİ KORUYOR

Ancak 2019 yılında Tonnerre Belediye Başkanı'nın girişimleriyle profesyonel dalgıç Pierre-Eric Deseigne, Fosse Dionne'u araştırmakla görevlendirildi. Deseigne, 370 metre uzunluğundaki su altı geçitlerini keşfetti ve bu yolculuğu görüntüleyerek belgeledi. Ne var ki mağaranın su kaynağı hala bulunabilmiş değil.