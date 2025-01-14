Gizemli toplar sahillere geri döndü! Bu kez renk değiştirdiler: 9 plaj kapatıldı

14 Ocak 2025 12:57 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 13:10

Avustralya'nın Sidney şehrindeki sahillere gizemli küçük misket büyüklüğündeki toplar geri döndü. Kuzey Plajları Konseyi, 9 sahilin kapatıldığını duyurdu.

Avustralya​'daki sahillere gizemli küçük toplar geri döndü. Sidney​'deki sahillerde ortaya çıkan, ne olduğu anlaşılamayan toplar geçtiğimiz ekim ayında görülen siyah cisimlerin aksine bu kez beyaz ve gri renkteydiler. Kuzey Plajları Konseyi, şehirdeki 9 sahilin kapatıldığını bildirdi ve bir başka duyuruya kadar plajlardan uzak durulması gerektiğini belirtti.

GİZEMLİ CİSİMLER NEREDEN NASIL GELDİ?

Konsey, test için numune toplandığını, Çevre Koruma Ajansı (EPA) ile ortak çalıştıklarını açıkladı. Gizemli cisimlerin güvenli bir şekilde kaldırılması için de çaba gösterdiklerini bildiren Konsey, misket büyüklüğündeki söz konusu cisimlerin plajlara nereden ve nasıl geldiğinin henüz tespit edilemediğini belirtti.

'Plaj kapalı' ve 'su kirli' tabelaları sahillere koyuldu fakat bu uyarılara rağmen çok sayıda yüzücünün halen suda olduğu görüldü.

EKİM AYINDA DA SİYAH TOPLAR VARDI

Öte yandan geçtiğimiz ekim ayında da Sidney sahilleri benzer bir sebeple kapatılmıştı. Bu kez sahilde, kumların üzerinde siyah gizemli toplar bulunmuştu. Yetkililer, plajlardan numune toplayarak, test için göndermişti.

Siyah top gibi cisimlerin petrol, su ve çöpün temas etmesiyle oluşan ve petrolün suya sızması ya da dökülmesiyle ortaya çıkan "katran topları" olabileceği açıklanmıştı.