Sahili gizemli siyah toplar kapladı! Halka 'dokunmayın, yaklaşmayın' uyarıları yapıldı

16 Ekim 2024 15:20 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 16:30

Avustralya'nın başkenti Sidney'de bulunan Randwick'teki Kuji Plajı'nda ortaya çıkan siyah toplar endişeye neden oldu. Yetkililer, halka 'yaklaşmayın', 'dokunmayın' gibi uyarılarda bulundular.

Avustralya​'nın başkenti Sidney​'deki Kuji Plajı'nda öğleden sonra sahili tuhaf siyah cisimler kapladı. Nereden geldiği belli olmayan top şeklindeki nesneler plajın kapatılmasına neden oldu.

Belediyeden yetkililer, plajdan örnekler topladı ve siyah cisimler test için gönderildi. Yetkililer, halka bunlara dokunmamaları ya da yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca çevredeki bazı sahiller de bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı.

KATRAN TOPLARI OLABİLİR

Siyah top gibi cisimlerin petrol, su ve çöpün temas etmesiyle oluşan ve petrolün suya sızması ya da dökülmesiyle ortaya çıkan "katran topları" olabileceği düşünülüyor.