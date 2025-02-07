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 | Berrak Arican

Gizemli uçak kaybı: Alaska'da içinde 10 kişinin olduğu Bering Air aranıyor

Alaska'da 9 yolcu ve bir pilotun bulunduğu Bering Air uçağı kayboldu. Yetkililer, kara araması yapıldığını bildirdi.

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Gizemli uçak kaybı: Alaska'da içinde 10 kişinin olduğu Bering Air aranıyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 09:53

Alaska'da içinde 10 yolcunun bulunduğu Bering Air uçağı, gizemli bir şekilde kayıplara karıştı. Uçakta 9 yolcu ve 1 pilotun olduğu bildirildi. Kara araması yapıldığı belirtildi. Nome Gönüllü İtfaiye Departmanı, olayı doğrulayan şu açıklamayı yaptı:

"Şu anda, Nome ve White Mountain'dan kara araması yapıyoruz. Hava koşulları ve görüş mesafesi nedeniyle havadan yapılan aramalar sınırlı. Ulusal Muhafızlar, Sahil Güvenlik ve Polis Ekipleri arama çalışmalarına katıldı.''

HAVA ŞARTLARI EKSTREM!

Yerel yetkililer, uçağın kaybolmuş olabileceği endişesiyle, ekstrem hava koşulları nedeniyle halktan kendi arama gruplarını oluşturma girişimlerinden kaçınması çağrısında bulundu.

"Halktan, kaybolanlar için endişelendiği bir dönemde, güvenlik ve hava koşullarını göz önünde bulundurarak bireysel arama grupları oluşturmamalarını rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, ailelerin destek almak için Norton Sound Health Corporation'a başvurması önerildi.

 

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