Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
Adana
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
Tarih
10:23
Bu tavuklar gerçekten geziyor! Vatandaşı şaşkına çeviren esnaf
Tarih
10:21
Deprem bölgesinde yaşayanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Gizemli uçak kaybında sır perdesi aralandı! Enkaza ulaşıldı: Çok sayıda ölü var

ABD'nin Alaska eyaletinde 10 yolcusu ile havalandıktan kısa bir süre sonra gizemli bir şekilde radardan kaybolan uçakla ilgili sır perdesi aralandı. ABD Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada uçağın düştüğü ve enkazına ulaşıldığı belirtildi. Öte yandan uçaktaki 10 kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gizemli uçak kaybında sır perdesi aralandı! Enkaza ulaşıldı: Çok sayıda ölü var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.02.2025
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
08.02.2025
saat ikonu 10:24

ABD'nin Alaska eyaletinde yer alan Unalakleet şehrinden Nome şehrine gitmek üzere 10 kişiyle havalandıktan bir süre sonra radardan kaybolan Bering Air'a ait Cessna 208B Grand Caravan tipi küçük yolcu uçağındaki gizem perdesi aralandı. Uçak sonunda bulundu. 

ABD Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, uçağın düştüğü ve enkazına Nome yakınlarında ulaşıldığı belirtildi. Uçaktaki 10 kişiden 3'ünün cansız bedeninin bulunduğu ifade edildi. Diğer 7 kişinin de uçağın içinde olduğu, ancak henüz kendilerine ulaşılamadığı aktarıldı. 

BİR HAFTADA ÜÇÜNCÜ FELAKET

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uçaktaki 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Feci kaza ABD'de bir haftada yaşanan 3. havacılık felaketi olarak kayıtlara geçti.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'deki bir havalimanında yürekler ağıza geldi! Japonya'ya ait yolcu uçağı ABD'ye ait yolcu uçağına çarptı
Gizemli koku yolcu uçağına acil iniş yaptırdı! İncelemeler yapıldı
İconİLİŞKİLİ HABER
Bu tavuklar gerçekten geziyor! Vatandaşı şaşkına çeviren esnaf
Bu tavuklar gerçekten geziyor! Vatandaşı şaşkına çeviren esnaf
Deprem bölgesinde yaşayanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
Deprem bölgesinde yaşayanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
Meta binlerce çalışanını işten çıkaracak
Meta binlerce çalışanını işten çıkaracak
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
Çok OkunanlarÇOK OKUNANLAR
1
EYT'den ilk emekliler çıktı: Sıradakiler 10 yıl bekleyecek! Özgür Erdursun emeklilik bekleyenler için yeni takvimi açıkladı
EYT'den ilk emekliler çıktı: Sıradakiler 10 yıl bekleyecek! Özgür Erdursun emeklilik bekleyenler için yeni takvimi açıkladı
2
Hurda teşviki hangi araçlar? 4 şart var
Hurda teşviki hangi araçlar? 4 şart var
3
SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı
SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı
4
Nazi selamıyla tepki çekmişti! Elon Musk'a Netanyahu'dan tam destek
Nazi selamıyla tepki çekmişti! Elon Musk'a Netanyahu'dan tam destek
5
Hurda teşviki ile hangi araçlar alınabilir? 12 araç modeli var
Hurda teşviki ile hangi araçlar alınabilir? 12 araç modeli var
Haber
08 Şubat 2025
Bu tavuklar gerçekten geziyor! Vatandaşı şaşkına çeviren esnaf
Haber
08 Şubat 2025
Deprem bölgesinde yaşayanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son HaberlerSON HABERLER
Tarih10:23
Bu tavuklar gerçekten geziyor! Vatandaşı şaşkına çeviren esnaf
Tarih10:21
Deprem bölgesinde yaşayanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
Tarih10:16
Meta binlerce çalışanını işten çıkaracak
Tarih10:06
Donald Trump'tan Biden'a kötü haber: Joe, kovuldun
Tarih09:52
Görenler şaşkına döndü! Ölmeden kendi mezarını kazdı! Geceleri girip yatıyor
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.