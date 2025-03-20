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 | Berrak Arican

Gizli belgelerdeki sansür kalktı! İşte CIA'in müdahale ettiği ülkeler

ABD'de gizliliği kaldırılan yeni belgeler, CIA'in birçok ülkede siyasi süreçleri etkileyecek finansal destekler verdiğini ortaya çıkardı. Bazı belgeler, CIA'in birtakım ülkelerde protestoların düzenlenmesine de yardımcı olduğunu ortaya koydu.

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Gizli belgelerdeki sansür kalktı! İşte CIA'in müdahale ettiği ülkeler
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 15:59

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) ait bazı belgelerin gizliliği kaldırıldı. Kurumun 1960'lı yıllarda birçok ülkeye müdahalede bulunduğu ortaya çıktı. Belgelere göre CIA, Yunanistan, Finlandiya, Peru ve Brezilya gibi ülkelerde seçimlere gizli fon aktardı. Latin Amerika'da ise kitlesel protestoların düzenlenmesinde rol oynadı.

1962 tarihli bir belgede, CIA Başkan Yardımcısı Richard Helms'in bir toplantı sırasında, teşkilatın çeşitli ülkelerde seçimlere gizli mali destek sağladığını kabul ettiği bilgisi yer alıyor.

Belgeye göre, Peru, Yunanistan, Finlandiya, İtalya ve Brezilya’da gerçekleşen seçimlerde, CIA gizli mali yardımlar yaparak siyasi düzeni etkilemeye çalışmış.

BELGELERDEKİ SANSÜR KALKTI

Söz konusu belgenin 2023 yılında da yayımlandığı ancak o dönemde ülkelerin isimlerinin sansürlendiği ortaya çıktı. Son yayımlanan belgelerde ise bu bilgiler ilk kez sansürsüz olarak kamuoyuna açıklandı. Belgelerde CIA’in Latin Amerika’daki protestoları organize etmek ve yönlendirmek için aktif rol oynadığı da belirtiliyor.

KİTLESEL GÖSTERİLERE DESTEK

Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvator, Guatemala, Meksika, Panama, Peru, Uruguay ve Venezuela’da propagandayı desteklemek amacıyla kitlesel gösterilerin düzenlenmesine yardımcı olunduğu bilgisi belgelerde yer alıyor.

Bu durum, ABD’nin sadece seçimlere finansal destek sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda kamuoyunu etkilemeye yönelik operasyonlar gerçekleştirdiğini gösteriyor.

FİDEL CASTRO’YA KARŞI GİZLİ OPERASYON

Belgeler, CIA’in Fidel Castro yönetimini devirmek için yürüttüğü “Küba Projesi” ya da diğer adıyla "Firavunfaresi Operasyonu"na dair yeni detaylar da ortaya koyuyor.

1963-1964 döneminde operasyonun personel sayısının 600 kişiye çıkarılması ve bütçesinin 100 milyon doları aşması planlanmış.

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