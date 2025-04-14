Gizli operasyonların yürütüldüğü 51. Bölge'de gizemli yapı

ABD'nin Nevada Çölü'nde bulunan herkesin merak ettiği 51. Bölge'de ortaya çıkan kule sosyal medyada gündem oldu. Google Haritalar'da görüntülenen yapıya dair birçok teori ortaya atıldı.

Gizli operasyonların yürütüldüğü iddia edilen ABD'de bulunan 51. Bölge'de ortaya çıkan ve Google Haritalar'da da görüntülenen üçgen şeklindeki kule herkesin ilgi odağı haline geldi. Sosyal medyada yayılan görüntüyle beraber ortaya birçok teori atıldı.

ÇILGIN TEORİLER

Bazı sosyal medya kullanıcıları kulenin uzaylı teknolojisine benzediğini söyleyerek çılgın iddialarda bulundu. Uzmanlar ise kulenin tamamen askeri bir amaca hizmet ettiğini belirtti.

Ayrıca sosyal medya kullanıcıları üçgen şeklindeki kuleyi birçok nesneye benzettiler. Bazıları, hava temizleyicisine bazıları kumandaya bazıları ise Toblerone çikolatasına benzediğini öne sürdüler.

20 YIL ÖNCE RCS TESTLERİ İÇİN TASARLANDI

Fakat sosyal medya kullanıcılarının aksine bu yapı Radar Kesit Alanı (RCS) testleri için tasarlandı. Bu testlerde uçak prototipleri veya maketleri kuleye monte edilerek radar sistemlerinin nesneleri ne ölçüde algıladığı ölçülmekte. Dailymail'in haberine göre ise yapı yaklaşık 20 yıl önce inşa edilmiş. Yapının varlığı ise ABD hükümeti tarafından ancak 2013 yılında resmen kabul edilmiş