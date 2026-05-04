Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Gizli Servis alarma geçti! Beyaz Saray yakınında 1 kişi vuruldu

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında duyulan silah sesleri nedeniyle güvenlik güçleri kısa süreli alarma geçtiği ve kolluk kuvvetlerince bir kişinin vurulduğunu öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Gizli Servis alarma geçti! Beyaz Saray yakınında 1 kişi vuruldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 23:26
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 23:44

'a yakın bir bölgede bulunan Independence Caddesi ile 15. Cadde'nin kesiştiği yerde silah seslerinin duyulduğu belirtildi.

HABERİN ÖZETİ

Gizli Servis alarma geçti! Beyaz Saray yakınında 1 kişi vuruldu

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Beyaz Saray'a yakın bir noktada silah sesleri duyulması üzerine alarm verildi, ancak daha sonra tehdit olmadığı anlaşılınca alarm durumu kaldırıldı.
Silah sesleri Independence Caddesi ile 15. Cadde'nin kesiştiği yerde duyuldu.
Gizli Servis, tedbir amaçlı olarak Beyaz Saray'ın bahçesindeki muhabirleri brifing odasına topladı.
Alarm durumunun kaldırılmasının ardından muhabirler tekrar dışarı çıktı.
Olay anına ilişkin güvenlik önlemlerini gösteren videolar paylaşıldı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Gizli Servis alarma geçti! Beyaz Saray yakınında 1 kişi vuruldu

MUHABİRLER SARAY'A TOPLANDI

Henüz olayla ilgili resmi açıklama yapılmazken, 'in Beyaz Saray'ın bahçesindeki muhabirleri tedbir amaçlı olarak brifing odasına topladığı ifade edildi.

Silah seslerinin duyulmasından bir süre sonra herhangi bir tehdit olmadığı için alarm durumunun kaldırıldığı aktarıldı.

Beyaz Saray'ın içinde görev yapan bazı muhabirler de o anlara ilişkin kendi çektikleri videoları paylaşırken, Gizli Servis görevlilerinin kameralara yansıdı.

1 KİŞİ VURULDU

ABD Gizli Servisi de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, personelinin, bir polis memurunun dahil olduğu silahlı olaya müdahale ettiğini, kolluk kuvvetlerince bir kişinin vurulduğunu ve durumunun henüz bilinmediğini bildirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Donald Trump saldırıdan bir hafta sonra ilk mitingini yaptı: "Tanrı'nın lütfuyla duruyorum"
Beyaz Saray saldırganının iddialarına Trump’tan tepki: "O notları okuyanlar utanmalı"
ETİKETLER
#gizli servis
#güvenlik önlemleri
#Beyaz Saray
#Silah Sesleri
#Independence Caddesi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.