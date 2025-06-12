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 | Berrak Arıcan

Gizli toplantılar yapıldı, niyeti ortaya çıktı: Netanyahu, Suriye ile barış istiyor, ABD'den yardım istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin yeni yönetimiyle müzakerelere başlamak istediğini, arabulucunun ise ABD olmasını istedi. Netanyahu'nun bu talebini, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'a ilettiği öne sürüldü.

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Gizli toplantılar yapıldı, niyeti ortaya çıktı: Netanyahu, Suriye ile barış istiyor, ABD'den yardım istedi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 09:43

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'la yaptığı görüşmede, Suriye'nin yeni yönetimiyle müzakerelere başlamak istediği ve bu sürece ABD'nin arabuluculuk etmesini talep ettiği iddia edildi.

Gizli toplantılar yapıldı, niyeti ortaya çıktı: Netanyahu, Suriye ile barış istiyor, ABD'den yardım istedi

3. ÜLKELERLE GİZLİ TOPLANTILAR

Axios haber sitesine konuşan İsrail'den ismi açıklanmayan 2 üst düzey yetkiliye göre, Netanyahu hükümeti, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimle ilk olarak dolaylı yollarla mesajlaşmalarda bulundu, ardından üçüncü ülkelerde gizli toplantılar gerçekleştirdi.

Yetkililer, Netanyahu'nun, Şara'nın ABD yönetimi ile yakın ilişkiler kurma isteğini "diplomatik fırsat" olarak gördüğünü belirtti.

Gizli toplantılar yapıldı, niyeti ortaya çıktı: Netanyahu, Suriye ile barış istiyor, ABD'den yardım istedi

14 YIL SONRA İLK RESMİ TEMAS OLABİLİR

Netanyahu'nun, Suriye ile yeni bir güvenlik anlaşması sağlanması için müzakerelerde bulunmaya ve tam kapsamlı barış anlaşmasına doğru ilerlemeye istekli olduğunu ileri süren yetkililer, gerçekleşmesi halinde bunun, 2011'den beri iki ülke arasında yapılacak ilk resmi temas olacağına işaret etti.

Gizli toplantılar yapıldı, niyeti ortaya çıktı: Netanyahu, Suriye ile barış istiyor, ABD'den yardım istedi

'NETANYAHU BARIŞ İSTİYOR' İDDİASI

Yetkililer, Netanyahu'nun ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'la geçen haftaki görüşmesinde, Şam yönetimi ile Washington arabuluculuğunda müzakereleri başlatmak istediğini ilettiğini öne sürdü.

Barrack, Şara'nın İsrail'le görüşmeye açık olduğunu belirtirken, yetkililer, İsrail'in yeni bir anlaşma imzalanana kadar Suriye'deki askeri varlıklarını sürdüreceğini ABD tarafına ilettiklerini ileri sürdü.

Yetkililere göre, Netanyahu'nun hedefi, 1974 tarihli anlaşmayı bazı değişikliklerle güncelleyerek yeni bir güvenlik düzenlemesi üzerinde çalışmak ve nihayetinde iki ülke arasında barış anlaşmasına varmak.

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