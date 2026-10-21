Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 15:51

GKRY Meclisinde ifşa skandalı: Milletvekillerin eşlerinin, çocuklarının gizli kişisel bilgileri yayımlandı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Meclisinde milletvekillerinin mal varlığı bildirimlerinin yayımlanırken eşlerinin ve çocuklarının gizli kişisel bilgileri de ifşa oldu. Yasal olarak paylaşılması yasak olan bilgilerin yayımlanmasıyla soruşturma başlatıldı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
GKRY Meclisinde ifşa skandalı: Milletvekillerin eşlerinin, çocuklarının gizli kişisel bilgileri yayımlandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 15:51

(GKRY) Meclisinin milletvekillerine ait mal varlığı bildirimlerini kamuoyuna açması sırasında, yürürlükteki mevzuat gereği gizli tutulması gereken kişisel verilerin de yayımlandığı ortaya çıktı. 

AİLE ÜYELERİNİN GİZLİ BİLGİLERİ SİTEYE YÜKLENDİ

Milletvekillerinin eşlerine, bakmakla yükümlü oldukları aile üyelerine ve reşit olmayan çocuklarına ilişkin bilgilerin kamuoyuna açıklanması, Rum Meclisinde tartışmalara yol açtı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Rum Meclisi tarafından yapılan açıklamada, mal varlığı bildirimlerinin yayımlanması sırasında kanunen açıklanmaması gereken bazı bölümlerin yanlışlıkla internet sitesine yüklendiği kabul edildi.

MEDYA KURULUŞLARI DA PAYLAŞTI

Meclis, söz konusu bilgilerin yeniden yayımlanmasının da yasak olduğunu belirterek gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi amacıyla belgelerin geçici olarak kaldırıldığını duyurdu. Rum basını, yayımlanan 34 mal varlığı bildiriminin geri çekildiğini, ancak belgelerin saatler boyunca erişime açık kaldığını ve bazı bilgilerin medya kuruluşları tarafından da paylaşıldığını bildirdi.

GKRY Meclisinde ifşa skandalı: Milletvekillerin eşlerinin, çocuklarının gizli kişisel bilgileri yayımlandı

SKANDAL HATA HAKKINDA SORUŞTURMA

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, kişisel verilerin kamuoyuna açıklanmasına yol açan hatanın araştırılması talimatını verdi. Dimitriu, Meclis birimlerinden olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin ayrıntılı rapor hazırlanmasını ve ilgili mevzuatın eksiksiz uygulanmasını istedi. Konunun, Meclisteki parti liderleri toplantısında ve ilgili parlamento komitesinde ele alınmasının beklendiği bildirildi.

CEZAİ SORUŞTURMA BAŞLATILMALI

Rum Meclisinde yaşanan gelişmenin ardından bazı milletvekilleri, olayın yalnızca idari bir hata olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunarak cezai soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. ALMA Hareketi Milletvekili İrini Haralambidu, Meclis Başkanlığına ve siyasi parti temsilcilerine gönderdiği mektupta, parlamentonun kendi kabul ettiği yasal düzenlemelere aykırı hareket ettiğini belirtti. 

Haralambidu, eşlere ve reşit olmayan çocuklara ait kişisel bilgilerin yayımlanmasının yanı sıra verilerin geri çekildiğinin açıklanmasına rağmen 20 Ekim gecesi geç saatlere kadar erişilebilir olduğunu ifade etti. Olayın tüm yönleriyle araştırılmasını isteyen Haralambidu, sorumluların belirlenmesi, etkilenen kişilerin bilgilendirilmesi ve benzer olayların tekrarlanmaması için yeni kontrol mekanizmaları oluşturulması çağrısında bulundu.

DİSİ Milletvekili Yorgos Pamboridis de olayda cezai sorumluluk doğabileceğine dikkat çekti.

İNCELEME BAŞLATILDI

GKRY Kişisel Verileri Koruma Komiseri Maria Hristofidu, milletvekillerinin mal varlığı bildirimleriyle birlikte kişisel verilerin yayımlanması olayının inceleme altında olduğunu açıkladı. Hristofidu, mevzuatın mal varlığı bildirimlerinin yayımlanmasına izin verdiğini, ancak eşlere, birlikte yaşayan kişilere, bakmakla yükümlü olunan aile üyelerine ve milletvekillerinin bazı özel bilgilerine ilişkin verilerin kamuoyuna açıklanamayacağını belirtti.

Komiserlik tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken, kişisel verilerin nasıl yayımlandığı ve hangi aşamalarda gerekli kontrollerin yapılmadığının araştırıldığı bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'ın temsilcileri 'Ukrayna' dedi, Putin ise 'İran', işte kritik görüşmenin detayları
Almanya için Rusya tehdidi artık terör tehdidi seviyesinde: İlk kez 'B' kategorisinde sınıflandırıldı
ETİKETLER
#güney kıbrıs rum yönetimi
#Rum Meclisi
#Annita Dimitriu
#İrini Haralambidu
#Yorgos Pamboridis
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.