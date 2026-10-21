GKRY Meclisinde ifşa skandalı: Milletvekillerin eşlerinin, çocuklarının gizli kişisel bilgileri yayımlandı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Meclisinin milletvekillerine ait mal varlığı bildirimlerini kamuoyuna açması sırasında, yürürlükteki mevzuat gereği gizli tutulması gereken kişisel verilerin de yayımlandığı ortaya çıktı.

AİLE ÜYELERİNİN GİZLİ BİLGİLERİ SİTEYE YÜKLENDİ

Milletvekillerinin eşlerine, bakmakla yükümlü oldukları aile üyelerine ve reşit olmayan çocuklarına ilişkin bilgilerin kamuoyuna açıklanması, Rum Meclisinde tartışmalara yol açtı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Rum Meclisi tarafından yapılan açıklamada, mal varlığı bildirimlerinin yayımlanması sırasında kanunen açıklanmaması gereken bazı bölümlerin yanlışlıkla internet sitesine yüklendiği kabul edildi.

MEDYA KURULUŞLARI DA PAYLAŞTI

Meclis, söz konusu bilgilerin yeniden yayımlanmasının da yasak olduğunu belirterek gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi amacıyla belgelerin geçici olarak kaldırıldığını duyurdu. Rum basını, yayımlanan 34 mal varlığı bildiriminin geri çekildiğini, ancak belgelerin saatler boyunca erişime açık kaldığını ve bazı bilgilerin medya kuruluşları tarafından da paylaşıldığını bildirdi.

SKANDAL HATA HAKKINDA SORUŞTURMA

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, kişisel verilerin kamuoyuna açıklanmasına yol açan hatanın araştırılması talimatını verdi. Dimitriu, Meclis birimlerinden olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin ayrıntılı rapor hazırlanmasını ve ilgili mevzuatın eksiksiz uygulanmasını istedi. Konunun, Meclisteki parti liderleri toplantısında ve ilgili parlamento komitesinde ele alınmasının beklendiği bildirildi.

CEZAİ SORUŞTURMA BAŞLATILMALI

Rum Meclisinde yaşanan gelişmenin ardından bazı milletvekilleri, olayın yalnızca idari bir hata olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunarak cezai soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. ALMA Hareketi Milletvekili İrini Haralambidu, Meclis Başkanlığına ve siyasi parti temsilcilerine gönderdiği mektupta, parlamentonun kendi kabul ettiği yasal düzenlemelere aykırı hareket ettiğini belirtti.

Haralambidu, eşlere ve reşit olmayan çocuklara ait kişisel bilgilerin yayımlanmasının yanı sıra verilerin geri çekildiğinin açıklanmasına rağmen 20 Ekim gecesi geç saatlere kadar erişilebilir olduğunu ifade etti. Olayın tüm yönleriyle araştırılmasını isteyen Haralambidu, sorumluların belirlenmesi, etkilenen kişilerin bilgilendirilmesi ve benzer olayların tekrarlanmaması için yeni kontrol mekanizmaları oluşturulması çağrısında bulundu.

DİSİ Milletvekili Yorgos Pamboridis de olayda cezai sorumluluk doğabileceğine dikkat çekti.

İNCELEME BAŞLATILDI

GKRY Kişisel Verileri Koruma Komiseri Maria Hristofidu, milletvekillerinin mal varlığı bildirimleriyle birlikte kişisel verilerin yayımlanması olayının inceleme altında olduğunu açıkladı. Hristofidu, mevzuatın mal varlığı bildirimlerinin yayımlanmasına izin verdiğini, ancak eşlere, birlikte yaşayan kişilere, bakmakla yükümlü olunan aile üyelerine ve milletvekillerinin bazı özel bilgilerine ilişkin verilerin kamuoyuna açıklanamayacağını belirtti.

Komiserlik tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken, kişisel verilerin nasıl yayımlandığı ve hangi aşamalarda gerekli kontrollerin yapılmadığının araştırıldığı bildirildi.