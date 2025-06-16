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 | Banu İriç

GKRY’de savaş alarmı: Hastanelerde izinler iptal edildi

İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim, bölgede acil durum hazırlıklarını beraberinde getirdi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, olası gelişmelere karşı hastanelerini teyakkuza geçirdi. Personellerin izinleri askıya alındı.

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GKRY’de savaş alarmı: Hastanelerde izinler iptal edildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 07:01
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 07:01

İsrail ile İran arasında devam eden askeri çatışmalar, bölge ülkelerinde de etkisini göstermeye başladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY), Orta Doğu’daki gelişmelerin yakından takip edildiği açıklandı.

GKRY’de savaş alarmı: Hastanelerde izinler iptal edildi

HASTANELER HAZIR HALE GETİRİLDİ

GKRY’den yayın yapan Alfa TV’nin “sıcak gelişme” notuyla duyurduğu haberde, Sağlık Bakanı Michalis Damianos’un açıklamalarına yer verildi. Damianos, İsrail-İran hattında artan gerilim ve olası bölgesel yansımalar nedeniyle hastanelerde tüm birimlerin hazır duruma getirildiğini belirtti. Ayrıca, üçüncü ülkelerden gelebilecek olası yardım taleplerine yanıt verebilmek için de gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade etti.

Philenews isimli haber portalına konuşan Damianos, İsrail’de sağlık durumu iyi olmayan 10 GKRY vatandaşı bulunduğunu ve bu kişilerin Güney Kıbrıs’a getirilmesi için girişimlerin sürdüğünü kaydetti. Bu durumun da hastanelerin hazırlıklı tutulmasında etkili olduğunu vurguladı.

HASTANE PERSONELİ İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan bazı Rum medya organları, teyakkuz durumu kapsamında sağlık personelinin izinlerinin iptal edildiğini yazdı. Personelin, olası bir acil durum halinde hızla müdahale edebilmesi için hastane yönetimleri tarafından göreve çağrıldığı aktarıldı. GKRY makamları, bölgedeki güvenlik durumuna göre gelişmeleri anlık olarak değerlendirmeye devam edeceklerini bildirdi.

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