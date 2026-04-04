GKRY Enerji Bakanı Michael Damianos, Rum yönetiminin öne sürdüğü münhasır ekonomik bölgede yer alan 10. blokta bulunan "Glafkos" ve "Pegasus" sahalarında ekonomik açıdan işletilebilir doğal gaz rezervi tespit edildiğini açıkladı.

GKRY'den doğal gaz açıklaması: Glafkos ve Pegasus sahalarında 198 milyar metreküp rezerv tespit edildi

10. BLOKTA EKONOMİK REZERV: 198 MİLYAR METREKÜP

Rum basınında yer alan haberlere göre Damianos, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu sahalarda faaliyet gösteren ABD merkezli uluslararası petrol şirketi "ExxonMobil" ile Katar’a ait "QatarEnergy" ortak girişiminin, rezervlerin ticari potansiyel taşıdığını bildirdiğini ifade etti. Damianos, bu sahalardaki toplam rezerv miktarının yaklaşık 7 trilyon kübik fit (yaklaşık 198 milyar metreküp) seviyesinde olduğunun öngörüldüğünü belirtti.

Projenin bir sonraki aşamasında, şirketler tarafından geliştirme planının sunulmasının beklendiğini kaydeden Damianos, nihai yatırım kararının bu plan doğrultusunda alınacağını dile getirdi. Planlanan takvime uyulması halinde üretimin 2030 sonrasında ve muhtemelen 2033 yılı sıralarında başlamasının hedeflendiği bildirildi.

DİĞER DOĞAL GAZ SAHALARINDAKİ GELİŞMELER

Damianos ayrıca, "Afrodit" ve "Kronos" sahalarına ilişkin süreçlerin de devam ettiğini açıkladı. "Afrodit" sahasına ilişkin, Mısır’da Mart ayı sonunda düzenlenen Mısır Enerji Fuarı (EGYPES) kapsamında 30 Mart’ta imzalanan anlaşmalar doğrultusunda ilerleme sağlandığını belirten Damianos, nihai yatırım kararının 2027 yılı başında alınmasının öngörüldüğünü ifade etti. Bu sahadan Mısır’a gaz ihracatının ise yatırım kararını takip eden 4 ila 5 yıl içinde başlamasının planlandığı kaydedildi.

"Kronos" sahasında ise Fransa merkezli uluslararası petrol şirketi "TotalEnergies" ile İtalya merkezli petrol ve doğal gaz şirketi "ENI" ile yürütülen görüşmelerin ileri aşamaya geldiğini belirten Damianos, 2027 sonu veya 2028 başında üretime başlanabilmesi amacıyla nihai yatırım kararının hedeflendiğini açıkladı. 2026 yılı için önceliğin, bu sahaya ilişkin geliştirme planının onaylanması ve "Afrodit" sahasıyla bağlantılı olarak İsrail ile hükümetler arası anlaşmanın tamamlanması olduğu belirtildi.

"VASİLİKOS BÖLGESİNDEKİ PROJE TAHKİMAT SÜRECİNDE"

Damianos, "Vasilikos" bölgesinde planlanan doğal gaz altyapı projesine de değinerek, projenin 2018-2019 döneminde başlatıldığını ve yüklenici şirketle yaşanan süreç nedeniyle konunun Londra’da tahkim aşamasında bulunduğunu ifade etti. Projenin ilerleyişinin teknik süreçler ve idari prosedürlere bağlı olarak sürdüğü aktarıldı.

Bakan Damianos, Birleşik Arap Emirlikleri ve Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) ile temasların da devam ettiğini sözlerine ekledi