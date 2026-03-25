Avrupa rahat nefes aldı: Doğalgaz fiyatlarında sert düşüş

Avrupa enerji piyasalarında son günlerde dikkat çeken bir rahatlama yaşanıyor. Ortadoğu’da olası bir ateşkes ihtimali, özellikle doğalgaz fiyatları üzerinde hızlı bir düşüş getirdi. Avrupa doğalgaz vadeli kontratları yüzde 6’nın üzerinde değer kaybederek megavatsaat başına 51 euronun altına geriledi. Piyasadaki bu düşüşün arkasında ise, savaşın enerji arzı üzerindeki baskısının hafifleyebileceği beklentisi var.- Enerji yatırımcıları açıkçası uzun süredir tedirgindi. Ancak son gelişmeler, en azından kısa vadede piyasaların biraz olsun nefes almasını sağladı.

ATEŞKES BEKLENTİSİ FİYATLARI AŞAĞI ÇEKTİ

Düşüşün en önemli nedeni, ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslara dair açıklamalar oldu. ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada İran ile yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlandığını söyledi. Trump ayrıca savaşı sona erdirmeyi hedefleyen 15 maddelik bir teklifin Tahran’a iletildiğini duyurdu. Bu açıklama, enerji piyasalarında arzın yeniden normalleşebileceği yönünde bir beklenti oluşturdu. Yani yatırımcılar, bölgedeki gerilimin azalması halinde enerji akışının tekrar düzenli hale gelebileceğini düşünmeye başladı.

ARZ KESİNTİLERİ HÂLÂ SÜRÜYOR

Ancak tablo tamamen düzelmiş değil. Savaş dördüncü haftasına girerken bölgedeki kritik enerji hatlarında sorunlar devam ediyor.

Özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatların büyük ölçüde durma noktasına geldiği belirtiliyor. Bu boğaz, küresel sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sini taşıyor. Dolayısıyla buradaki aksama dünya enerji piyasası için son derece kritik.

Buna ek olarak Katar’daki en büyük LNG tesisinin hâlâ devre dışı olduğu bildirildi. Tesisin kapasitesinin yaklaşık yüzde 17’sinin hasar gördüğü ifade ediliyor.

UZMANLAR TEMKİNLİ KONUŞUYOR

Piyasadaki düşüşe rağmen analistler aşırı iyimser olunmaması gerektiğini söylüyor. Uzmanlara göre müzakereler devam etse de kısa vadede hızlı ve kalıcı bir çözüm ihtimali hâlâ belirsiz. Bu yüzden enerji piyasalarında oynaklığın sürmesi bekleniyor. Shell CEO’su da bu risklere dikkat çeken isimlerden biri oldu. CEO, çatışmanın devam etmesi halinde Avrupa’nın nisan ayı gibi erken bir dönemde enerji arzı sıkıntısıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.