Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Avrupa rahat nefes aldı: Doğalgaz fiyatlarında sert düşüş

Orta Doğu’da ateşkes ihtimalinin güçlenmesi enerji piyasalarını rahatlattı. Avrupa’da doğalgaz fiyatları yüzde 6’dan fazla gerileyerek megavatsaat başına 51 Euro'nun altına indi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 15:00

Avrupa enerji piyasalarında son günlerde dikkat çeken bir rahatlama yaşanıyor. Ortadoğu’da olası bir ateşkes ihtimali, özellikle üzerinde hızlı bir düşüş getirdi. Avrupa doğalgaz vadeli kontratları yüzde 6’nın üzerinde değer kaybederek megavatsaat başına 51 euronun altına geriledi. Piyasadaki bu düşüşün arkasında ise, savaşın enerji arzı üzerindeki baskısının hafifleyebileceği beklentisi var.- Enerji yatırımcıları açıkçası uzun süredir tedirgindi. Ancak son gelişmeler, en azından kısa vadede piyasaların biraz olsun nefes almasını sağladı.

DurumDetayEtki
Piyasa GelişmesiAvrupa enerji piyasalarında dikkat çeken bir rahatlama yaşanıyor.Ortadoğu'da olası ateşkes ihtimali
Fiyat Değişimi (Doğalgaz)Avrupa doğalgaz vadeli kontratları yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti.Megavatsaat başına 51 euronun altına geriledi.
BeklentiSavaşın enerji arzı üzerindeki baskısının hafifleyebileceği beklentisi.Piyasalarda kısa vadede nefes alma sağlandı.
Yatırımcı DurumuEnerji yatırımcıları uzun süredir tedirgindi.Son gelişmeler kısmen rahatlattı.
ATEŞKES BEKLENTİSİ FİYATLARI AŞAĞI ÇEKTİ

Düşüşün en önemli nedeni, ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslara dair açıklamalar oldu. ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada İran ile yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlandığını söyledi. Trump ayrıca savaşı sona erdirmeyi hedefleyen 15 maddelik bir teklifin Tahran’a iletildiğini duyurdu. Bu açıklama, enerji piyasalarında arzın yeniden normalleşebileceği yönünde bir beklenti oluşturdu. Yani yatırımcılar, bölgedeki gerilimin azalması halinde enerji akışının tekrar düzenli hale gelebileceğini düşünmeye başladı.

ARZ KESİNTİLERİ HÂLÂ SÜRÜYOR

Ancak tablo tamamen düzelmiş değil. Savaş dördüncü haftasına girerken bölgedeki kritik enerji hatlarında sorunlar devam ediyor.
Özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatların büyük ölçüde durma noktasına geldiği belirtiliyor. Bu boğaz, küresel sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sini taşıyor. Dolayısıyla buradaki aksama dünya için son derece kritik.
Buna ek olarak Katar’daki en büyük LNG tesisinin hâlâ devre dışı olduğu bildirildi. Tesisin kapasitesinin yaklaşık yüzde 17’sinin hasar gördüğü ifade ediliyor.

UZMANLAR TEMKİNLİ KONUŞUYOR

Piyasadaki düşüşe rağmen analistler aşırı iyimser olunmaması gerektiğini söylüyor. Uzmanlara göre müzakereler devam etse de kısa vadede hızlı ve kalıcı bir çözüm ihtimali hâlâ belirsiz. Bu yüzden enerji piyasalarında oynaklığın sürmesi bekleniyor. Shell CEO’su da bu risklere dikkat çeken isimlerden biri oldu. CEO, çatışmanın devam etmesi halinde Avrupa’nın nisan ayı gibi erken bir dönemde enerji arzı sıkıntısıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

ETİKETLER
#enerji piyasası
#Doğalgaz Fiyatları
#Yatırımcı Tedirginliği
#Enerji Arzı
#Ateşkes Ihtimali
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.