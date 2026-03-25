Altın için 10 bin lira tahmini! Sefer Şener canlı yayında Mart ayı için uyardı

Altın fiyatları dün savaş hakkında yapılan açıklamaların etkisiyle yeniden yükselişte. Kapalıçarşı, Kuyumcukent gibi altın çarşılarında fiziki altın bulunmuyor. Kuyumcular ellerinde altın kalmadığını söylüyor, kuyruklar uzadı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, TGRT Haber canlı yayınında piyasalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Altın piyasasındaki hareketlilikten vatandaşın yatırım alışkanlıklarına, küresel gelişmelerden enflasyon beklentilerine kadar birçok başlıkta önemli açıklamalar yaptı.

KIYMETLİ METALLER TAVAN YAPACAK

Canlı yayında konuşan Şener, piyasalardaki davranış değişimlerine dikkat çekerek "Dün ben de Kapalıçarşı’da canlı yayınlar yaptım 4-5 tane. Orada vatandaşlarla konuştuk, sırada bekleyenlerle konuştuk özellikle. Mesela soruyoruz: Ne kadar alacaksınız? Yarım gram diyen dahi var. Yarım gram, bir gram, iki gram, beş gram, on gram… Yarım kilo alan da var tabii ki, onu da göz ardı etmemek lazım. Fakat şöyle düşünün: Bir gram altın işte 6.900 lira. Artsa 7.100 lira olsa yani 100 liralık bir artış… Saatlerce kuyrukta beklemeyi gerektiriyor. Bu biraz alışkanlık, biraz finansal okuryazarlık, biraz da beklentiyle alakalı bir durum. Yadırgamamak lazım" dedi.

FİZİKİ ALTIN SEVİYORLAR

Bankacılık sistemi yerine fiziki altının tercih edilmesine de değinen Şener, "Bizim toplumumuz altını alıp fiili olarak elinde tutmayı seviyor. Evinde bulundurmayı seviyor ya da takı olarak takmayı seviyor. Bu da bir yatırım alışkanlığı. Bu alışkanlıkları hemen değiştirmek kolay olmuyor. İnsanlar yarım gram da olsa, bir gram da olsa bunu fiziki olarak elinde tutmak istiyor" dedi.

"Ama fiziki olarak tuttuğu zaman da ekonominin dışına çıkarmış oluyor. Yani piyasaya hiçbir faydası olmuyor. Oysa Avrupa’da altın alınıyor ama altın ETF’si alınıyor. Yani fon alıyorlar, senet alıyorlar. Altının fiyat hareketinden yararlanıyorlar ama fiziki olarak tutmuyorlar" şeklinde konuştu.

BANKADA MAKAS ARALIĞI UZUN

Altın yatırım araçlarını karşılaştıran Şener, "Tabii ki bankadan alınan biraz daha avantajlı. Ama burada bankalara da iş düşüyor. Bu tür fiyat hareketlerinde makası çok açıyorlar. Bu aralıkları daha makul tutarlarsa vatandaş da bankaları tercih eder. Bankadan alım daha mantıklı. 24 saat alıp satabilirsiniz. Gece bile işlem yapabilirsiniz. Bu çok önemli bir avantaj. Dünyada da bu şekilde yapılıyor. Bizde de yaygınlaşıyor ama tamamen fiziki altından vazgeçmek zaman alacak" dedi.

ALTINDA 10 BİN TL MÜMKÜN

Altın fiyatlarına ilişkin yıl sonu beklentilerini de paylaşan Şener,"Ons şu an 4.500 dolar seviyesinde. 2026 için genel beklenti 5.500–6.000 dolar aralığıydı. Gram altında da 8.000–10.000 TL beklentisi vardı ama savaş bu işi biraz değiştirdi. Faiz indirimlerini engellediği için altın fiyatı geriledi. Yıl sonu öngörümüz tamamen değişmiş değil. Eğer kısa vadede barış mesajları güçlenirse 2026 içinde yeniden 5.500 doların üzeri, hatta 6.000 dolar seviyeleri görülebilir. Gram altında da 8.000 TL üzeri, hatta kur etkisiyle 10.000 TL mümkün olabilir" diyerek 10 bin lira ihtimali için konuştu.

"Ama ters senaryoda, yani savaş şiddetlenirse 4.300–4.000 dolar hatta altı da görülebilir. Yani çok oynak bir dönemden geçiyoruz. Her an gelen haber akışı fiyatları değiştiriyor" diyen Şener, "Yarın Trump farklı bir açıklama yapar, enerji hatları vurulur, piyasa tersine döner. O yüzden dikkatli olunmalı" ifadesini kullandı.

Konu Mevcut Durum (Ons) Beklenti (2026, Ons) Mevcut Durum (Gram Altın) Beklenti (2026, Gram Altın) Etkileyen Faktörler ve Senaryolar Altın Fiyatları Yıl Sonu Beklentileri 4.500 Dolar 5.500–6.000 Dolar (Önceki) 8.000–10.000 TL (Önceki) 8.000 TL üzeri, kur etkisiyle 10.000 TL'ye mümkün (Barış mesajları güçlenirse) Savaşın etkisi, faiz indirimlerinin engellenmesiyle altın fiyatında gerileme. Kısa vadede barış mesajları beklentileri yükseltiyor. Ters Senaryo (Savaş Şiddetlenirse) 4.300–4.000 Dolar, hatta altı - - - Fiyatlarda sert düşüşler görülebilir. Genel Değerlendirme Çok oynak bir dönemden geçiliyor. Her an gelen haber akışı fiyatları değiştiriyor. Trump'ın açıklamaları, enerji hatlarının vurulması gibi olaylar piyasayı etkileyebilir. Dikkatli olunması öneriliyor.

MART ENFLASYONUNDA ENERJİ ETKİSİ GÖRÜLECEK

Enflasyon beklentilerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Şener, özellikle enerji fiyatlarının etkisine dikkat çekerek, "Hükümet çok sıkı tedbir aldı. Eşel mobil sistemi var. Enerji fiyat artışlarının %75’i devlet tarafından karşılanıyor. Bu enflasyonu sınırlıyor. Ama beklentilerde yukarı yönlü bir hareket var. Piyasa katılımcıları %22 civarı, reel sektör %32 civarı, hane halkı ise %49 civarında beklentiye sahip. Şubat enflasyonuna bu tam yansımadı ama Mart’ta etkisini göreceğiz. Çünkü firmalar maliyet artışlarını fiyatlara yansıtmaya başladı" dedi.

"Enerji fiyatları çok yükseldi. Petrol 63 dolardan 96 dolara geldi. Avrupa’da LNG fiyatları %70 arttı. Bunun tüm ekonomilere etkisi olacak" diyen Şener, savaş ne kadar kısa sürerse etkisi o kadar az, uzarsa enflasyonist baskının artacağını ifade etti.

Türkiye’nin arz sorunu olmadığını belirten Şener, "Enerjinin sadece %10’unu o bölgeden alıyoruz. Stoklarımız var. Sonuç olarak bu sürecin geçici olmasını umuyoruz. Ama Mart enflasyonuna enerji fiyatlarının etkisini bir miktar göreceğiz" şeklinde konuştu.