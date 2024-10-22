Gökdelenden atlamaya çalışan adamı komşuları kurtardı! Nefes kesen anlar kamerada

22 Ekim 2024 12:01 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 12:09

Hindistan'ın Noida şehrindeki bir gökdelenin 14. katından atlamayı deneyen adam komşularının cesur hamlesiyle kurtarıldı. O anlar kameraya yansırken ailesinden kaçan adamın zihinsel engelli olduğu ortaya çıktı.

Dikkatli komşuların hızlı hareketleri, Hindistan'ın Noida kentindeki yüksek bir binanın 14. katından atlamaya çalışan bir adamın hayatını kurtardı . Sosyal medyada viral olan videoda zihinsel engelli olduğu belhirtilen bir adamın binadan sarkarken cesurca kurtarılması yer alıyor

DEHŞETE DÜŞÜREN ANLAR

Video , endişe verici bir sahneyle başlıyor: Bir adam balkon korkuluğuna tehlikeli bir şekilde tutunuyor. Bu sırada olayı dehşet içinde izleyen çevredekilerin çığlıkları duyuluyor. Ancak çok geçmeden kadraja aşağı kattan merdivenleri tırmanan bir bir adam giriyor. Çok geçmeden soluğu intihar etmeye çalışan şahsın yanında alan adam hızla müdahale ediyor. Kısa süre sonra, üçüncü bir kişi daha yardıma katılıyor ve iki komşu birlikte adamın kendi canına kıymasını engelleyerek adamı güvenli bir yere çekiyor.

IndiaTvNews'e göre , adam olay anına kadar nerede olduğunu bilmeyen ailesinden kaçıyordu. Kurtarmanın ardından polise haber verildi ve daha sonra adam ailesine teslim edildi.