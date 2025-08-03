Google Haritalar'da ilginç keşif! Herkes aynı yorumu yaptı, uzmanlar açıklık getirdi

Sahra Çölü'ne gömülen UFO'lardan, Antarktika'daki gizemli kapılara kadar, Google Haritalar kullanıcıları yıllar içinde düzinelerce çılgın keşif yapıldı. Sonuncu keşif ise Şili'nin güneyinde bulunan ıssız bir ada görüntüsünden geldi. İnsan yüzünü andıran şekil sosyal medyayı karıştırdı.

Bir kişi, Google Haritalar üzerinde fark ettiği insan yüzlü şekli paylaştı ve binlerce kişi yorum yaptı. Yorumların çoğu şeklin bir insan yüzüne benzediği yönündeydi. Fotoğraf kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşılınca ise UFO gözlemcisi Scott C. Waring'in dikkatini çekti.

''UZAYLILARA AİT BİR YAPI''

Kendi YouTube kanalında şekil üzerine açıklamalarda bulunan Waring, bunun bir kaya oluşumu olmadığını, hatta "uzaylılara ait bir yapı" olabileceğini öne sürdü. Bu oluşumun yeryüzü kaynaklı olmadığını söyledi. Bazı takipçileri de Waring'e destek verdi.

''İNSAN BEYNİNİN BİR OYUNU''

Dailymail'in haberine göre, uzmanlar bu sosyal medyayı karıştıran şekle dair açıklamalarında 'beynin bir oyunu' dedi. Lincoln Üniversitesi'nde yüz algısı üzerine çalışan Dr. Robin Kramer, bunun tamamen beynin görsel algı mekanizmasıyla ilgili olduğunu vurguladı.

Kramer'a göre insan beyni, rastgele şekiller içinde tanıdık desenler özellikle de yüzler görmeye meyilli. Bu duruma da "pareidolia" adı veriliyor.

Macquarie Üniversitesi'nden psikolog Prof. Kevin Brooks da bu görüşü destekliyor. Brooks, bu tür algıların evrimsel kökenli olduğunu belirterek şunları söylüdedi:

"Atalarımız için bir çalıyı yırtıcı bir hayvan sanmak, bir yırtıcıyı çalı sanmaktan daha güvenliydi. Beynimiz de bu yüzden yüzleri tanımaya çok duyarlı."