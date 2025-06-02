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 | Ömer Faruk Dogan

Google Maps hatası Almanya'yı felç etti! Binlerce sürücü tuzağa düştü

Navigasyon uygulamaları günlük hayatımızda vazgeçilmez hale gelse de, her zaman yüzde 100 doğru sonuçlar vermeyebiliyor. Almanya'da yaşanan bir olay, bunun ne kadar ciddi sonuçlara yol açabileceğini gözler önüne serdi

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 15:31

Navigasyon hizmeti sunan çevrim içi harita hizmetleri (Google Maps ve Apple Maps gibi), gideceğiniz yolu bulabilmeniz açısından adeta biçilmiş kaftan niteliğinde. Ancak bu uygulamalara körü körüne güvenmenin akıl işi olmadığını gösteren bir olay yaşandı.

The Guardian'ın haberine göre, Google Maps'in yanlışlıkla yolların büyük bölümünü kapalı göstermesiyle Almanya'nın otoyolları kaosa sürüklendi. Olayın tatil başlangıcına denk gelmesi, durumu daha da kötüleştirdi.

HOLLANDA VE BELÇİKA'YI DA ETKİLEDİ

Google'ın harita uygulaması, ülkenin batı, kuzey, güneybatı ve merkezi bölgelerinde ana yolları bilinmeyen bir sebeple kapalı gösterdi. Hatta Belçika ve Hollanda'nın bazı bölgelerinin bile bu durumdan etkilendiği bildirildi.

Kullanıcılar da doğal olarak kapanan yollar yerine alternatif rotalara yönelince, daha küçük yollarda büyük trafik sıkışıklıkları ve gecikmeler kaçınılmaz oldu.

Google Maps hatası Almanya'yı felç etti! Binlerce sürücü tuzağa düştü

Google Maps'e güvenmeyen sürücüler (ya da farklı bir servis kullananlar) ise şanslıydı; Apple Maps, Waze ve trafik raporları tüm yolların açık olduğunu gösteriyordu.

Yaklaşık 2 saat süren aksaklık hakkında sorulan sorulara Google, özel bir durumu yorumlamayacaklarını belirtti. Şirket ayrıca Google Maps'in 3 temel kaynaktan veri topladığını ekledi: bireysel kullanıcılar, ulaşım otoriteleri gibi kamu kaynakları ve üçüncü taraf sağlayıcılar.

Ars Technica, sorunun nedenini öğrenmek için Google ile temasa geçti. Bir sözcü, şirketin "haritada geçici olarak hatalı yol kapanmalarını gösteren teknik bir sorunu araştırdığını" ve bu sorunun düzeltildiğini söyledi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Google Maps neden Almanya'da yolları yanlış gösterdi?
Google, teknik bir hata sonucu bazı yolları geçici olarak kapalı göstermiş. Bu durumun nedeni kesin olarak açıklanmasa da, sistemin veri aldığı kaynaklardaki geçici bozulmalar veya yanlış yorumlanan kullanıcı verileri etkili olmuş olabilir.
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